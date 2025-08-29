Arthur é apresentado e diz que volta melhor ao Grêmio e pronto para 'rerguer o clube' Estadão Conteúdo 29.08.25 14h58 Vivendo uma temporada bastante complicada, com a perda do título Gaúcho para o arquirrival Inter, eliminado na Sul-Americana pelo Alianza Lima e na Copa do Brasil para o modesto CSA, além de lutar contra a queda no Brasileirão, o Grêmio apresentou oficialmente nesta sexta-feira o volante Arthur, que volta ao clube para garantir um fim de ano feliz. O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos, e foi negociado com o futebol europeu, por onde permaneceu até este ano, com passagens por Barcelona, Fiorentina, Girona e Liverpool antes de chegar à Juventus. Sem espaço atualmente na equipe itlaiana, aceitou proposta para realizar o sonho de voltar a vestir a camisa tricolor, assinou empréstimo até junho de 2026 e chegou dizendo-se pronto para ajudar a "reerguer o Grêmio." Vindo de tropeço caseiro com o Ceará - empate sem gols - e apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, na 14ª posição, o time comandado por Mano Menezes tem a dura missão de segurar o embalado líder Flamengo no Maracanã, no domingo, certamente com a estreia de Arthur, já liberado no BID, e agora camisa 29, em alusão à sua idade. "Estou muito mais maduro que quando saí. Avisei que voltava e estou aqui, muito bem e pronto para ajudar a reerguer o Grêmio. Óbvio que falta um pouco de ritmo de jogo porque não fiz jogos com a Juventus", afirmou o volante, se dizendo um curinga para Mano Menezes. "Me sinto bem para jogar em qualquer função do meio-campo." A confiança em brilhar é tão grande que até de seleção o reforço falou. "Futebol é jogo após jogo, mas tudo muda muito rápido e a minha principal motivação é fazer as coisas bem aqui no Grêmio. Quero jogar bem aqui e se surgir a possibilidade de seleção, será a realização de um desejo pessoal. Agora é pés no chão e trabalhar para cumprir o objetivo de voltar à seleção brasileira." Arthur já se colocou à disposição, também, para ser um líder da molecada dentro de campo. Ele disse que sente-se confortável com tal missão. "Foi o meu caminho. Alguém me ajudou e agora no que puder ajudar em prol do Grêmio, farei com a maior felicidade do mundo", afirmou, com um adendo. "Liderança se conquista com atitudes. Poderia chegar e fazer que sou um líder, mas não cola. Isso se mostra dentro de campo, se conquista. Vou me esforçar para dar exemplo". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Grêmio Arthur COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40