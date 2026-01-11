Capa Jornal Amazônia
Arsenal vira sobre o Portsmouth com 3 gols de Gabriel Martinelli e avança na Copa da Inglaterra

Estadão Conteúdo

Líder isolado da Premier League, o Arsenal levou um susto no início da partida com o Portsmouth, da segunda divisão inglesa, mas logo fez valer sua superioridade técnica e, com grande atuação de Gabriel Martinelli, autor de três gols, venceu por 4 a 1, neste domingo, no estádio Fratton Park. Com o resultado, a equipe londrina avançou à quarta fase da Copa da Inglaterra.

Diante de uma equipe ameaçada pelo rebaixamento à terceira divisão - os anfitriões ocupam a 21ª posição na EFL Championship -, Mikel Arteta levou a campo uma equipe reserva - apenas Gabriel Magalhães havia sido titular no clássico com o Liverpool na quinta-feira - e deu oportunidade a Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Os londrinos, porém, foram surpreendidos por uma postura agressiva do Portsmouth, que aproveitou a falha na saída de bola e abriu o placar logo aos 2 minutos, com Bishop completando para a rede após um rebote do goleiro Kepa Arrizabalaga.

Dispostos a evitar outra zebra na rodada, após as quedas do Nottingham Forest e do atual campeão Crystal Palace diante de equipes de divisões inferiores, o Arsenal conseguiu empatar antes dos 10 minutos, em gol contra de Dozzell, após escanteio cobrado da direita e desviado por Martinelli na primeira trave.

Em busca do seu 15º título, o maior vencedor da competição foi para cima em busca da virada. Em jogada idêntica ao primeiro gol, aos 24 minutos, Martinelli novamente desviou a bola vinda do escanteio e colocou o Arsenal à frente. Os visitante só não foram para o intervalo em situação mais confortável porque o brasileiro finalizou na trave com a meta livre e Madueke perdeu um pênalti.

O Arsenal pressionou na volta do segundo tempo a fim de evitar novos sustos. Aos 5 minutos, Lewis-Skelly cobrou falta rapidamente na área para Gabriel Jesus, que cruzou rasteiro e viu Martinelli completar na segunda trave: 3 a 1.

Apesar das limitações diante do poderoso adversário, o Portsmouth tentava se arriscar na frente, mas qualquer chance de reação caiu por terra com o terceiro gol de Martinelli, aos 26 minutos, novamente completando de cabeça na primeira trave o escanteio cobrado por Madueke. Os visitantes continuaram no campo de ataque em busca do quinto gol, mas o 4 a 1 no marcador ficou de bom tamanho.

