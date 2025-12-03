Arsenal vence Brentford e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês Estadão Conteúdo 03.12.25 19h27 O Arsenal manteve a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, ao vencer, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, o Brentford, por 2 a 0, em duelo válido pela 14ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Mike Arteta chegou aos 33 pontos, cinco à frente do Manchester City. Apesar de ocupar apenas a 13ª colocação no campeonato e de jogar no campo do adversário, o Brentford não se limitou a ficar na defesa. A impetuosidade da equipe acabou dando espaços para o Arsenal criar jogadas e o primeiro gol não demorou a sair. Aos 11 minutos, após jogada iniciada em toques rápidos, White, pela direita, cruzou para o aproveitamento de Merino, de cabeça. O jogo permaneceu bem disputado, mas assa equipes não conseguiram mexer no placar a até o final dos primeiros 45 minutos. Kevin Schade teve grande oportunidade para o Brentford, mas a cabeçada foi no travessão, após desvio do goleiro Raya. Na etapa final, o Arsenal voltou melhor e pressionou para aumentar a vantagem no placar. Em 25 minutos, Merino teve ao menos três chances para marcar mais uma vez, mas falhou. Com o objetivo de não correr riscos no final da partida, o Arsenal se fechou na defesa e viu o Brentford ir ao ataque com suas perigosas cobranças de lateral. Aos 44 minutos, em um rebote do goleiro Kelleher, Saka teve a chance de fazer o segundo gol do Arsenal, mas finalizou fraco. Mas, aos 46, não teve jeito. Em um contra-ataque, Saka foi lançado e bateu. Kelleher fez defesa parcial, mas a bola acabou entrando. O quarto gol do atacante garantiu a décima vitória do time londrino no campeonato. LIVERPOOL E CHELSEA Além da vitória sobre o Brentford, o Arsenal viu dois de seus principais adversários na luta pelo título falharem na rodada. O Liverpool, em casa, só empatou, por 1 a 1, com o Sunderland, enquanto o Chelsea, como visitante, acabou derrotado pelo Leeds por 3 a 1. O Liverpool chegou aos 22 pontos, em oitavo lugar, enquanto o Chelsea se mantém com 24 pontos, na quarta colocação, atrás do Aston Villa, que bateu o Brighton, por 4 a 3, e alcançou os 27 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Arsenal Brentford COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04