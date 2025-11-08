Arsenal leva gol após 4 jogos, vira sobre o Sunderland, mas sofre o empate nos acréscimos

Uma das surpresas da Premier League na temporada, o Sunderland marcou ainda no primeiro tempo, sofreu o empate em uma falha individual no início da segunda etapa e permitiu a virada do líder do campeonato, mas buscou o empate em 2 a 2 no Stadium of Light, neste sábado. O resultado encerrou a série de cinco vitórias consecutivas do Arsenal no Inglês. O time de Londres soma agora 26 pontos após 11 rodadas, enquanto o time recém-promovido à elite do campeonato tem 19, na terceira posição.

Mesmo em seus domínios, o Sunderland sofreu com o volume de jogo do melhor time da Premier League até marcar aos 36 minutos do primeiro tempo. Roefs cobrou uma falta pelo lado direito. O Arsenal não afastou, Traoré cabeceou para Ballard, que disparou um chute indefensável no ângulo direito de Raya. Foi o fim de 4 jogos sem levar gols no Inglês do Arsenal.

O Arsenal terminou a primeira etapa e começou a segunda pressionando o rival em busca do empate, que só veio após uma falha individual aos 9 minutos. Le Fee tentou um drible na intermediária, mas foi desarmado por Rice. A bola sobrou para Eze, que rolou pela direita para Saka. O atacante invadiu a área e chutou rasteiro no canto direito para empatar.

A virada aconteceu aos 29 minutos após uma ótima finalização de Trossard, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Roefs. Em desvantagem no placar, o Sunderland tentava agredir o Arsenal para evitar a perda da invencibilidade no Stadium of Light e foi recompensado nos acréscimos, aos 49 minutos. Em uma bola levantada na área, Brobbey, em uma finalização acrobática, disputou a bola com o goleiro Raya e o zagueiro Gabriel Magalhães e mandou a bola para o fundo do gol.

Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Arsenal recebe o Tottenham no dia 23, enquanto o Sunderland visita o Fulham no dia anterior.