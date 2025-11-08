Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Arsenal leva gol após 4 jogos, vira sobre o Sunderland, mas sofre o empate nos acréscimos

Estadão Conteúdo

Uma das surpresas da Premier League na temporada, o Sunderland marcou ainda no primeiro tempo, sofreu o empate em uma falha individual no início da segunda etapa e permitiu a virada do líder do campeonato, mas buscou o empate em 2 a 2 no Stadium of Light, neste sábado. O resultado encerrou a série de cinco vitórias consecutivas do Arsenal no Inglês. O time de Londres soma agora 26 pontos após 11 rodadas, enquanto o time recém-promovido à elite do campeonato tem 19, na terceira posição.

Mesmo em seus domínios, o Sunderland sofreu com o volume de jogo do melhor time da Premier League até marcar aos 36 minutos do primeiro tempo. Roefs cobrou uma falta pelo lado direito. O Arsenal não afastou, Traoré cabeceou para Ballard, que disparou um chute indefensável no ângulo direito de Raya. Foi o fim de 4 jogos sem levar gols no Inglês do Arsenal.

O Arsenal terminou a primeira etapa e começou a segunda pressionando o rival em busca do empate, que só veio após uma falha individual aos 9 minutos. Le Fee tentou um drible na intermediária, mas foi desarmado por Rice. A bola sobrou para Eze, que rolou pela direita para Saka. O atacante invadiu a área e chutou rasteiro no canto direito para empatar.

A virada aconteceu aos 29 minutos após uma ótima finalização de Trossard, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Roefs. Em desvantagem no placar, o Sunderland tentava agredir o Arsenal para evitar a perda da invencibilidade no Stadium of Light e foi recompensado nos acréscimos, aos 49 minutos. Em uma bola levantada na área, Brobbey, em uma finalização acrobática, disputou a bola com o goleiro Raya e o zagueiro Gabriel Magalhães e mandou a bola para o fundo do gol.

Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Arsenal recebe o Tottenham no dia 23, enquanto o Sunderland visita o Fulham no dia anterior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Arsenal

Sunderland
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição

07.11.25 17h39

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026

Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano

08.11.25 8h30

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

FIM DE JOGO

Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B

O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio

08.11.25 18h19

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

08.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda