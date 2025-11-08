Arsenal leva gol após 4 jogos, vira sobre o Sunderland, mas sofre o empate nos acréscimos Estadão Conteúdo 08.11.25 17h13 Uma das surpresas da Premier League na temporada, o Sunderland marcou ainda no primeiro tempo, sofreu o empate em uma falha individual no início da segunda etapa e permitiu a virada do líder do campeonato, mas buscou o empate em 2 a 2 no Stadium of Light, neste sábado. O resultado encerrou a série de cinco vitórias consecutivas do Arsenal no Inglês. O time de Londres soma agora 26 pontos após 11 rodadas, enquanto o time recém-promovido à elite do campeonato tem 19, na terceira posição. Mesmo em seus domínios, o Sunderland sofreu com o volume de jogo do melhor time da Premier League até marcar aos 36 minutos do primeiro tempo. Roefs cobrou uma falta pelo lado direito. O Arsenal não afastou, Traoré cabeceou para Ballard, que disparou um chute indefensável no ângulo direito de Raya. Foi o fim de 4 jogos sem levar gols no Inglês do Arsenal. O Arsenal terminou a primeira etapa e começou a segunda pressionando o rival em busca do empate, que só veio após uma falha individual aos 9 minutos. Le Fee tentou um drible na intermediária, mas foi desarmado por Rice. A bola sobrou para Eze, que rolou pela direita para Saka. O atacante invadiu a área e chutou rasteiro no canto direito para empatar. A virada aconteceu aos 29 minutos após uma ótima finalização de Trossard, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Roefs. Em desvantagem no placar, o Sunderland tentava agredir o Arsenal para evitar a perda da invencibilidade no Stadium of Light e foi recompensado nos acréscimos, aos 49 minutos. Em uma bola levantada na área, Brobbey, em uma finalização acrobática, disputou a bola com o goleiro Raya e o zagueiro Gabriel Magalhães e mandou a bola para o fundo do gol. Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Arsenal recebe o Tottenham no dia 23, enquanto o Sunderland visita o Fulham no dia anterior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Arsenal Sunderland COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00