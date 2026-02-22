Arsenal goleia o Tottenham e mantém boa vantagem na liderança da Premier League Estadão Conteúdo 22.02.26 16h12 Pressionados após a vitória do Manchester City nesta rodada da Premier League, o Arsenal não teve dificuldades para derrotar o Tottenham neste domingo, por 4 a 1, mesmo jogando fora de casa. A equipe de Mikel Arteta contou com grandes atuações de Eberechi Eze e Viktor Gyokeres, que anotaram dois gols cada um no Tottenham Hotspur Stadium. Com a goleada, a equipe de vermelho mantém boa vantagem na liderança da liga nacional, cinco pontos à frente do Manchester City. O Arsenal volta a campo pela competição no próximo domingo, no Emirates Stadium, em clássico contra o Chelsea. Por outro lado, o Tottenham, de Igor Tudor, segue em queda livre na tabela e se aproxima da zona de rebaixamento. A equipe londrina retorna aos gramados também no próximo domingo, contra o Fulham, no Craven Cottage. Atuando fora de casa, os comandados de Mikel Arteta começaram a partida em cima dos rivais. Antes dos 10 minutos, o zagueiro Dragusin salvou os mandantes em duas oportunidades, uma travando Viktor Gyokeres e outra cortando o chute de Leandro Trossard, após saída arriscada do goleiro. Com muito mais posse de bola e finalizações que os adversários, o Arsenal conseguiu inaugurar o placar aos 31 minutos. Bukayo Saka fez ótima jogada pelo lado direito, se livrou da marcação, e cruzou para Eberechi Eze. O camisa 10 se enrolou com a bola, mas conseguiu empurrar para o fundo das redes. Mas a alegria não durou muito tempo para o time vermelho. Dois minutos mais tarde, Kolo Muani aproveitou o vacilo de Declan Rice dentro da área e chutou rasteiro contra o gol defendido por David Raya para deixar tudo igual no Tottenham Hotspur Stadium. Ainda no primeiro tempo, Saka teve a oportunidade para deixar o seu time novamente em vantagem no placar. Ele recebeu ótimo lançamento de Piero Hincapié e saiu frente a frente com Guglielmo Vicario. O arqueiro conseguiu tirar o ângulo do atacante e fez um milagre no clássico londrino. A segunda etapa começou do mesmo jeito, com o Arsenal pressionando os adversários. E não demorou muito para surtir efeito. Aos 2 minutos, Jurriën Timber encontrou Gyokeres na meia-lua. O atacante sueco chutou firme, sem chances para o goleiro italiano, para marcar pela 9ª vez na Premier League. Pouco depois, aos 7 minutos, Kolo Muani recebeu cruzamento dentro da área e finalizou para empatar a partida novamente. Apesar da euforia dos donos da casa, a arbitragem marcou falta do francês em cima do brasileiro Gabriel Magalhães e anulou o gol. O líder da competição aumentou o placar aos 14 minutos, quando Eze apareceu dentro da área para aproveitar o rebote e anotar pela segunda vez neste domingo. O camisa 10 não marcava desde novembro, quando anotou um hat-trick diante do próprio Tottenham, no Emirates Stadium. A goleada foi sacramentada aos 48 minutos, novamente com Gyokeres. O atacante recebeu o passe e bateu colocado, por cima de Vicario. Confira os jogos deste domingo pela Premier League: Crystal Palace 1 x 0 Wolverhampton Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool Sunderland 1 x 3 Fulham Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Arsenal Tottenham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00