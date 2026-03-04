Arsenal ganha, aproveita tropeço do City e abre sete pontos no topo da Premier League Estadão Conteúdo 04.03.26 18h49 Com um jogo a mais na briga direta pelo topo com o Manchester City, além do confronto direto fora de casa, o Arsenal sabe que não pode mais tropeçar na Premier League e vem fazendo seu papel. Nesta quarta-feira, em rara rodada com o concorrente ao mesmo tempo em campo, o líder venceu o Brighton como visitante, por 1 a 0, e ampliou sua vantagem para sete pontos, aproveitando vacilo do rival. Em segundo, o time de Pep Guardiola ficou em vantagem por duas vezes no Etihad Stadium, mas acabou cedendo a igualdade, por 2 a 2, diante do ameaçado Nottingham Forest. Por causa da final da Copa da Liga Inglesa, justamente diante do Manchester City, o Arsenal antecipou um duelo da Premier League, o que o colocava sob pressão do adversário, ainda sem saber quando vai encarar o Crystal Palace no confronto a menos e que poderia servir para assumir o topo ganhando esses dois compromissos. O tropeço desta quarta volta a dar tranquilidade aos londrinos. Desde a nona rodada, no longínquo 26 de outubro, que os postulantes ao título não entravam em campo em um mesmo dia e horário. Naquela ocasião, dois placares por 1 a 0. O Arsenal bateu o Crystal Palace, enquanto o City foi superado pelo Aston Villa. Passadas 19 rodadas, as equipes novamente entraram em campo ao mesmo tempo, evitando a pressão das últimas jornadas, nas quais um vencia e obrigava o outro a somar os três pontos para evitar aproximação/distanciamento. E com ordem de ando invertida, já que o Arsenal era visitante, enquanto o City atuava em seus domínios. O líder entrou em campo com Gabriel Martinelli entre os titulares. Com a grave lesão de joelho que tira Rodrygo, do Real Madrid, da Copa do Mundo, o brasileiro é uma das opções pela vaga na seleção de Carlo Ancelotti. Mas, quem balançou as redes pela primeira vez foi o astro Saka, logo aos 9 minutos. Após driblar o zagueiro, o atacante chutou de longe, sem força, e o leve desvio em um marcador no caminho acabou enganando o goleiro Verbruggen, com a bola passando entre suas pernas. Neste momento, o líder abria sete pontos no topo. Ter o contragolpe a seu favor era importante para o Arsenal. Começou a aparecer, contudo, outra peça na mira de Ancelotti: o zagueiro Gabriel Magalhães, que fez dois cortes precisos em chances claras de empate do Brighton. Em contrapartida, o City esbarrava na defesa do Nottingham Forest e não conseguia abrir o marcador no Etihad Stadium. Com 30 minutos, a diferença entre os lideres voltou aos cinco pontos após Semenyo abrir o marcador para o City após passe de Cherki. O centroavante acertou lindo chute no ar de esquerda. Sem ser ameaçado depois de abrir o marcador - Gabriel Magalhães havia cortado uma bola em cima da linha com 0 a 0 -, o Arsenal voltou do intervalo disposto a ampliar o placar para evitar surpresas. Saka assustou em pancada pelo alto. O Brighton, em grande chance, parou em Raya. A etapa era mais "quente." Com o crescimento dos donos da casa, Mikel Arteta resolveu tirar o escondido Gyokeres e Martinelli para dar novo gás na frente com Trossard e Havertz. O jogo se manteve equilibrado, com as notícias boas vindas de Manchester. Gibbs-White empatou para o Nottingham Forest aos 11 da etapa final. Rodri recolocou os mandantes na frente do placar aos 17, mas novamente veio a igualdade dos visitantes, com Anderson, já na reta final. Com a proximidade do fim da partida, Havertz saiu cara a cara para definir o jogo em Brighton, mas sua bomba parou nas mãos do goleiro. O Arsenal se postava no ataque defendendo a vantagem preciosa e querendo o segundo gol. Não saiu, mas a defesa se sobressaiu, em dia de belo trabalho de Gabriel Magalhães. A festa foi gigante no apito final, ainda mais ciente do tropeço do concorrente. Pela 30ª rodada, o no fim de semana, ambos entram em campo no sábado. Às 14h30 (de Brasília), o Arsenal hospeda o instável Newcastle, em 13º na tabela, enquanto o City joga um pouco mais tarde, às 17h, na casa do ameaçado West Ham, somente o 19º colocado. 