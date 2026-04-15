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Arsenal empata com Sporting e vai encarar o Atlético de Madrid na semifinal da Champions

O primeiro jogo será na capital espanhola dia 29. A volta está marcada para 5 de maio em Londres

Estadão Conteúdo
fonte

Arsenal x Sporting (Instagram @arsenal)

O Arsenal empatou sem gols com Sporting, nesta quarta-feira, em Londres, e garantiu vaga na semifinal da Champions League, pois no primeiro duelo, em Lisboa, o time inglês havia vencido por 1 a 0.

Na semifinal o Arsenal vai encarar o Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona. O primeiro jogo será na capital espanhola dia 29. A volta está marcada para 5 de maio em Londres.

O primeiro tempo foi um dos melhores da temporada. O Arsenal não se contentou com a vantagem obtida no primeiro jogo e, empurrado pela torcida, foi ao ataque, deixando espaços para os contra-ataques rápidos do Sporting.

Em um clima de muita tensão, as duas equipes se revezaram no ataque e criaram várias oportunidades de gol. Ao contrário de outros jogos nos quais a intensidade cai com o passar do tempo, desta vez as duas equipes mantiveram o ritmo.

A melhor de todas as chances foi do Sporting aos 43 minutos. Araújo cruzou da esquerda e Catamo pegou bonito de pé esquerdo. A bola raspou na trave direita de Raya e saiu.

O panorama do segundo tempo não mudou. Em cinco minutos, Èze já havia finalizado duas vezes para o Arsenal, enquanto Araújo levou grande perigo para Paya.

Algumas vaias da torcida do Arsenal foram registradas, fruto do descontentamento da atuação da equipe inglesa, que sofria pressão portuguesa.

A cobrança fez o Arsenal aumentar a intensidade. Martinelli e Madueke quase abriram o placar,mas os lances não intimidaram o Sporting.

Com o passar do tempo, os times passaram a administrar mais a posse de bola. O Arsenal queria que o tempo passasse rapidamente, enquanto o Sporting não se expunha tanto no ataque.

Com isso, o domínio final foi do Arsenal. Trossard acertou cabeçada na trave e Gabriel Jesus, que entrou no final, quase deixou sua marca, após jogada individual.

Nos minutos finais, o Sporting se soltou no ataque e o Arsenal ficou nos contragolpes. Muita correria, mas ninguém conseguiu marcar. A vaga ficou com os ingleses.

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