Arsenal empata com Sporting e vai encarar o Atlético de Madrid na semifinal da Champions O primeiro jogo será na capital espanhola dia 29. A volta está marcada para 5 de maio em Londres Estadão Conteúdo 15.04.26 18h11 Arsenal x Sporting (Instagram @arsenal) O Arsenal empatou sem gols com Sporting, nesta quarta-feira, em Londres, e garantiu vaga na semifinal da Champions League, pois no primeiro duelo, em Lisboa, o time inglês havia vencido por 1 a 0. Na semifinal o Arsenal vai encarar o Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona. O primeiro jogo será na capital espanhola dia 29. A volta está marcada para 5 de maio em Londres. O primeiro tempo foi um dos melhores da temporada. O Arsenal não se contentou com a vantagem obtida no primeiro jogo e, empurrado pela torcida, foi ao ataque, deixando espaços para os contra-ataques rápidos do Sporting. Em um clima de muita tensão, as duas equipes se revezaram no ataque e criaram várias oportunidades de gol. Ao contrário de outros jogos nos quais a intensidade cai com o passar do tempo, desta vez as duas equipes mantiveram o ritmo. A melhor de todas as chances foi do Sporting aos 43 minutos. Araújo cruzou da esquerda e Catamo pegou bonito de pé esquerdo. A bola raspou na trave direita de Raya e saiu. O panorama do segundo tempo não mudou. Em cinco minutos, Èze já havia finalizado duas vezes para o Arsenal, enquanto Araújo levou grande perigo para Paya. Algumas vaias da torcida do Arsenal foram registradas, fruto do descontentamento da atuação da equipe inglesa, que sofria pressão portuguesa. A cobrança fez o Arsenal aumentar a intensidade. Martinelli e Madueke quase abriram o placar,mas os lances não intimidaram o Sporting. Com o passar do tempo, os times passaram a administrar mais a posse de bola. O Arsenal queria que o tempo passasse rapidamente, enquanto o Sporting não se expunha tanto no ataque. Com isso, o domínio final foi do Arsenal. Trossard acertou cabeçada na trave e Gabriel Jesus, que entrou no final, quase deixou sua marca, após jogada individual. Nos minutos finais, o Sporting se soltou no ataque e o Arsenal ficou nos contragolpes. Muita correria, mas ninguém conseguiu marcar. A vaga ficou com os ingleses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Arsenal Sporting COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol 15.04.26 17h30 Futebol CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses 15.04.26 16h45 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00