Arsenal derrota o Nottingham Forest sem dificuldades e se recupera na Premier League Estadão Conteúdo 13.09.25 10h52 O Arsenal não tomou conhecimento do Nottingham Forest, sensação da última temporada, e venceu por 3 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, pela Premier League. Com o resultado, o conjunto londrino se recuperou na competição, após a derrota para o Liverpool na última rodada, e alcançou os nove pontos na tabela. O Forest soma quatro. A partida marcou o duelo entre os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Murillo, do Forest, que brigam por uma vaga no grupo da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Convocado na última Data Fifa, Magalhães teve um desempenho seguro, enquanto o ex-jogador do Corinthians saiu lesionado logo no início da partida. Outro convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Gabriel Martinelli foi acionado pelo comandante Mikel Arteta nos minutos finais do confronto, quando o placar já estava definido. Pela equipe de Ange Postecoglou, Morato foi titular, enquanto John e Douglas Luiz não saíram do banco. Em busca da reação na Premier League, o Arsenal foi para cima desde o início do jogo e controlou as ações. Após muita pressão e levando perigo nas bolas paradas, Zubimendi inaugurou o placar aos 32 minutos, aproveitando uma sobra em jogada de escanteio. Com um futebol envolvente, o time da casa definiu o placar na etapa final. O sueco Gyokeres, em contra-ataque, ampliou a vantagem logo no primeiro minuto. Aos 33 minutos, Zubimendi completou o cruzamento de Trossard da esquerda para anotar pela segunda vez na partida e fechar o placar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Arsenal Nottingham Forest COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31