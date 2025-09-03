Arsenal deixa Gabriel Jesus fora da lista da Champions e inscreve apenas três atacantes O centroavante tem previsão de retorno para o fim do mês Estadão Conteúdo 03.09.25 16h18 Atacante brasileiro em atividade no Arsenol emplacou 21 gols em 39 jogos (Divulgação/Instagram: @dejesusoficial) Gabriel Jesus está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo e quase pronto para retornar ao Arsenal. Mas vai perder a principal competição do clubes no continente, já que Mikel Arteta optou por não inscrevê-lo na fase de Liga - oito jogos - da Champions. O centroavante tem previsão de retorno para o fim do mês. O grave problema atrapalhou os planos de Gabriel Jesus no time londrino. Ele vinha ganhando espaço até se contundir e precisar pausar a carreira por nove longos meses. Agora, ele deve ter na Premier League a chance de resgatar seu espaço no Arsenal. Mikel Arteta optou pela inscrição de somente três jogadores de frente: o também brasileiro Gabriel Martinelli, além de Saka e Gyökeres. Caso tenha problema com o trio, terá de improvisar meio-campistas mais avançadas, casos de Havertz, Trossard e Merino, com características ofensivas. Depois de fracassar em 2024, com somente dois gols anotados, o centroavante iniciou 2025 com tudo, com seis bolas nas redes adversárias em seis partidas, recuperando a vaga de titular. Ele vem treinando forte e o Arsenal celebrou o retorno. "Aumentando a recuperação em Sobha. É bom te ver de volta, Gabby", postou o clube há cinco dias. O atacante, que foi pai no mês passado, também celebrou sua recuperação. "Foram sete meses de dor, incerteza e ansiedade. Hoje, finalmente me sinto leve, com o uma criança jogando futebol novamente." Ele replicou a frase em seus stories nesta terça, justamente no dia em que a Uefa revelou os inscritos para a Champions sem sua inscrição no Arsenal. A estreia na fase de Liga da Champions acontece fora de casa, diante do Athletic, em Bilbao, dia 16 de setembro. O Arsenal ainda terá Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat Almaty em Londres. Sai contra Inter de Milão, Brugge e Slavia Praga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liga dos Campeões Arsenal Gabriel Jesus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42