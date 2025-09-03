Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Arsenal deixa Gabriel Jesus fora da lista da Champions e inscreve apenas três atacantes

O centroavante tem previsão de retorno para o fim do mês

Estadão Conteúdo
fonte

Atacante brasileiro em atividade no Arsenol emplacou 21 gols em 39 jogos (Divulgação/Instagram: @dejesusoficial)

Gabriel Jesus está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo e quase pronto para retornar ao Arsenal. Mas vai perder a principal competição do clubes no continente, já que Mikel Arteta optou por não inscrevê-lo na fase de Liga - oito jogos - da Champions. O centroavante tem previsão de retorno para o fim do mês.

O grave problema atrapalhou os planos de Gabriel Jesus no time londrino. Ele vinha ganhando espaço até se contundir e precisar pausar a carreira por nove longos meses. Agora, ele deve ter na Premier League a chance de resgatar seu espaço no Arsenal.

Mikel Arteta optou pela inscrição de somente três jogadores de frente: o também brasileiro Gabriel Martinelli, além de Saka e Gyökeres. Caso tenha problema com o trio, terá de improvisar meio-campistas mais avançadas, casos de Havertz, Trossard e Merino, com características ofensivas.

Depois de fracassar em 2024, com somente dois gols anotados, o centroavante iniciou 2025 com tudo, com seis bolas nas redes adversárias em seis partidas, recuperando a vaga de titular. Ele vem treinando forte e o Arsenal celebrou o retorno. "Aumentando a recuperação em Sobha. É bom te ver de volta, Gabby", postou o clube há cinco dias.

O atacante, que foi pai no mês passado, também celebrou sua recuperação. "Foram sete meses de dor, incerteza e ansiedade. Hoje, finalmente me sinto leve, com o uma criança jogando futebol novamente." Ele replicou a frase em seus stories nesta terça, justamente no dia em que a Uefa revelou os inscritos para a Champions sem sua inscrição no Arsenal.

A estreia na fase de Liga da Champions acontece fora de casa, diante do Athletic, em Bilbao, dia 16 de setembro. O Arsenal ainda terá Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat Almaty em Londres. Sai contra Inter de Milão, Brugge e Slavia Praga.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Liga dos Campeões

Arsenal

Gabriel Jesus
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo

Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário

03.09.25 17h09

SÉRIE B

Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023

Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense

03.09.25 15h46

Futebol

Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B

Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão

03.09.25 14h03

Despedida

Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua

Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua

03.09.25 12h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

03.09.25 7h00

FUTEBOL

Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube

Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão

03.09.25 2h23

Protestos

Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz.

03.09.25 11h50

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda