Arnaldo Cezar Coelho diz ser contra o uso do VAR: 'Fizeram para ganhar dinheiro'

O ex-comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho criticou duramente o VAR na última segunda. Além de dizer que as polêmicas continuam, Arnaldo afirmou que o árbitro de vídeo não tem credibilidade e que ele foi feito para ganhar dinheiro, detonando o uso e quem o apoia.

- Eu avisei que não ia dar certo. Inventaram o VAR pra ganhar dinheiro, foi um crime que aconteceu. O criminoso tá vendendo o equipamento pra ganhar dinheiro. E esse equipamento, se for mal utilizado, vai dar erro - criticou Arnaldo durante o programa "Bem, Amigos", do SporTV.

o ex-árbitro ainda citou o erro admitido pelo próprio presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, na anulação do gol do atacante Luciano, do São Paulo, na partida contra o Atlético-MG.

- O equipamento perdeu totalmente a credibilidade. Mais ridículo ainda são os árbitros que ficam com o dedo no ouvido querendo escutar o VAR. Parece que estão limpando o ouvido. Estão usando o VAR como uma muleta, e o criminoso rindo à toa, porque não gosta de futebol, gosta de dinheiro. Está estragando o futebol. Tenho raiva do VAR, sou contra o VAR e raiva de quem elogia o VAR - complementou.

Arnaldo Cezar Coelho foi árbitro de futebol e trabalhou como comentarista na Globo por 30 anos.