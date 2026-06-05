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Arnaldi desiste da semi de Roland Garros por causa de virose e Cobolli faz final contra Zverev

Na campanha que o levou até a semifinal, Arnaldi passou 19 horas e 42 minutos em quadra durante o torneio, contra 13 horas e 1 minuto de Cobolli

Estadão Conteúdo
fonte

Tenista Matteo Arnaldi (Instagram @mattearnalds)

A semifinal genuinamente italiana, marcada para esta sexta-feira, não aconteceu. Isso porque Matteo Arnaldi contraiu uma virose e desistiu da partida contra o seu compatriota Flávio Cobolli, que acabou se garantindo na decisão contra o alemão Alexander Zverev sem precisar entrar em quadra.

"Não era o que eu queria fazer. Ontem à noite comecei a me sentir mal e durante o jantar, comecei a sentir muito mal do estômago. Acordei a 1 hora da manhã e comecei a vomitar", lamentou Arnaldi. "Não consegui dormir nada. Entre 6h e 7h, vomitei novamente e chamamos o médico ao quarto, que receitou alguns remédios. Depois disso, não consegui comer nada hoje. Toda vez que eu comia ou bebia algo, tinha que ir ao banheiro", completou.

Na campanha que o levou até a semifinal, Arnaldi passou 19 horas e 42 minutos em quadra durante o torneio, contra 13 horas e 1 minuto de Cobolli. O tenista, que está voltando de lesão no pé esquerdo, já foi Top-30 e atualmente ocupa o 104º lugar na lista da ATP. Com a boa performance no saibro francês ele sobre para a 34ª posição.

Atual 14º colocado no ranking da ATP, Cobolli, de 24 anos, vai disputar a sua primeira decisão de Grand Slam de simples em Roland Garros. Com isso, ele se torna o terceiro italiano a participar de uma final desde o título de Adriano Panatta, em 1976, e do vice-campeonato de Jannik Sinner no ano passado.

Classificado para a decisão, Cobolli lamentou a situação do compatriota. "Quando ele veio até mim uma hora antes, eu quase chorei. É algo que você não espera de jeito nenhum. Eu estava pronto para jogar esta partida e fiquei completamente triste por ele", afirmou.

ZVEREV SUPERA ALGOZ DE JOÃO FONSECA

Favorito ao título desde a queda de Jannik Sinner e Novak Djokovic, Alexander Zverev se credenciou à final ao superar o tcheco Jakub Mensik (algoz de João Fonseca no torneio) nesta sexta-feira por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3, em duelo com 3h01 de duração.

Derrotado nas três vezes em que chegou à final de um Grand Slam, o alemão busca agora o seu primeiro título em um torneio de dessa magnitude. Os dois finalistas já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional e a vantagem fica com Zverev, que obteve três vitórias contra um revés.

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