Arias marca dois gols, e Colômbia vence Jordânia em último teste antes da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 07.06.26 22h11 A Colômbia encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com vitória. Neste domingo, a seleção sul-americana derrotou a Jordânia por 2 a 0, no Snapdragon Stadium, em amistoso disputado poucos dias antes da estreia no torneio. O destaque da partida foi Jhon Arias, atacante do Palmeiras, autor dos dois gols colombianos. A Colômbia teve mais posse de bola durante a maior parte do confronto, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras na etapa inicial. Apesar disso, foi a Jordânia quem criou a primeira oportunidade perigosa da partida. Logo aos quatro minutos, Abu Taha arriscou de longa distância e acertou a trave do goleiro Vargas. A resposta colombiana veio aos 11. Após lançamento para a área, Suárez ajeitou de peito para Jhon Arias, que limpou a marcação e finalizou. A bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Com dificuldades para furar o bloqueio adversário, a Colômbia manteve a troca de passes até encontrar espaços nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 40, James Rodríguez encontrou Jhon Arias dentro da área. O atacante dominou e finalizou para abrir o placar. Na volta do intervalo, a seleção colombiana ampliou a vantagem logo aos nove. Santi Arias cruzou da direita e Jhon Arias apareceu livre na área para cabecear para o fundo das redes, marcando seu segundo gol na partida. A Jordânia tentou reagir, mas continuou encontrando dificuldades para superar a defesa colombiana. Aos 29, Richard Ríos ainda teve a chance de aumentar a vantagem após bola levantada na área, mas finalizou para fora. Já na reta final, os jordanianos desperdiçaram a melhor oportunidade de diminuir o placar. Aos 40, Al-Dawoud recebeu dentro da área e tentou encobrir o goleiro Vargas, mas mandou para fora. Pouco depois, Jamous foi expulso e deixou a Jordânia com um jogador a menos nos minutos finais do amistoso. A Colômbia estreia na Copa do Mundo na quarta-feira, dia 17, às 23h, diante do Uzbequistão. No mesmo dia, a Jordânia enfrenta a Áustria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Colômbia Arias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano 07.06.26 20h34 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43