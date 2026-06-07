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Arias marca dois gols, e Colômbia vence Jordânia em último teste antes da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

A Colômbia encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com vitória. Neste domingo, a seleção sul-americana derrotou a Jordânia por 2 a 0, no Snapdragon Stadium, em amistoso disputado poucos dias antes da estreia no torneio. O destaque da partida foi Jhon Arias, atacante do Palmeiras, autor dos dois gols colombianos.

A Colômbia teve mais posse de bola durante a maior parte do confronto, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras na etapa inicial. Apesar disso, foi a Jordânia quem criou a primeira oportunidade perigosa da partida. Logo aos quatro minutos, Abu Taha arriscou de longa distância e acertou a trave do goleiro Vargas.

A resposta colombiana veio aos 11. Após lançamento para a área, Suárez ajeitou de peito para Jhon Arias, que limpou a marcação e finalizou. A bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Com dificuldades para furar o bloqueio adversário, a Colômbia manteve a troca de passes até encontrar espaços nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 40, James Rodríguez encontrou Jhon Arias dentro da área. O atacante dominou e finalizou para abrir o placar.

Na volta do intervalo, a seleção colombiana ampliou a vantagem logo aos nove. Santi Arias cruzou da direita e Jhon Arias apareceu livre na área para cabecear para o fundo das redes, marcando seu segundo gol na partida.

A Jordânia tentou reagir, mas continuou encontrando dificuldades para superar a defesa colombiana. Aos 29, Richard Ríos ainda teve a chance de aumentar a vantagem após bola levantada na área, mas finalizou para fora.

Já na reta final, os jordanianos desperdiçaram a melhor oportunidade de diminuir o placar. Aos 40, Al-Dawoud recebeu dentro da área e tentou encobrir o goleiro Vargas, mas mandou para fora. Pouco depois, Jamous foi expulso e deixou a Jordânia com um jogador a menos nos minutos finais do amistoso.

A Colômbia estreia na Copa do Mundo na quarta-feira, dia 17, às 23h, diante do Uzbequistão. No mesmo dia, a Jordânia enfrenta a Áustria.

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