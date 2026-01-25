Argentino do Alianza Lima tem tatuagem de Messi e chora ao trocar camisa com ídolo em amistoso Primeiro colocou a camisa sobre o ombro, depois vestiu o presente ainda no gramado, antes de deixar o campo sob aplausos Estadão Conteúdo 25.01.26 14h02 A vitória do Alianza Lima sobre o Inter Miami, por 3 a 0, na tradicional "Noche Blanquiazul", teve dois gols de Paolo Guerrero e marcou a apresentação oficial do elenco para a temporada. Mas um dos momentos mais simbólicos da noite ficou fora do placar, protagonizado pelo argentino Alan Cantero, que terminou o amistoso chorando após trocar camisa com Lionel Messi. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Cantero entrou no intervalo da partida, após substituir Jairo Vélez, e teve poucos minutos em campo diante do seu maior ídolo. O atacante carrega na pele uma tatuagem de Messi na perna direita e, ao apito final, foi ao encontro do craque argentino, que o presenteou com a camisa utilizada no jogo. Visivelmente emocionado, o jogador do Alianza Lima não conteve as lágrimas ao receber o uniforme. Primeiro colocou a camisa sobre o ombro, depois vestiu o presente ainda no gramado, antes de deixar o campo sob aplausos, em uma cena que marcou a noite em Lima. Após a partida, Cantero relatou a surpresa com o encontro. "Messi é meu ídolo. Tenho ele tatuado. Nunca imaginei que compartilharia um momento com ele. Disse que o amava e que foi minha inspiração", afirmou. O amistoso serviu como evento de lançamento da temporada do clube peruano, mas acabou ganhando contornos especiais para o atacante argentino, que transformou um simples jogo preparatório em uma lembrança pessoal que dificilmente será esquecida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Alianza Lima Inter Miami Messi Alan Cantero COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24