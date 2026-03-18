Argentina anuncia convocação para última Data Fifa antes da Copa com Flaco López na lista A equipe argentina se prepara para enfrentar a Guatemala no dia 31 de março, em amistoso que faz parte da reta final de observações antes da Copa Estadão Conteúdo 18.03.26 16h47 Messi e Flaco López já dividiram espaço na seleção argentina antes (Instagram @clublanusoficial) A seleção argentina anunciou, nesta quarta-feira, 18, a convocação para o próximo compromisso da Data Fifa, o último antes da Copa do Mundo. A lista elaborada por Lionel Scaloni conta com o atacante Flaco López, destaque do Palmeiras. Vivendo um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol brasileiro, o centroavante soma nove gols e três assistências em 17 partidas na temporada. O desempenho foi determinante para a conquista do Paulistão e rendeu ao jogador o protagonismo na campanha do time dirigido pelo técnico Abel Ferreira. A equipe argentina se prepara para enfrentar a Guatemala no dia 31 de março, em amistoso que faz parte da reta final de observações antes da Copa. A base campeã segue mantida, com nomes experientes e algumas apostas pontuais. CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA ARGENTINA GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid) DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing) e Marcos Acuña (River Plate) MEIO-CAMPISTAs: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás Paz (Como) e Gianluca Prestianni (Benfica) ATACANTES: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Argentina convocação Data Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11