Argentina anuncia convocação para última Data Fifa antes da Copa com Flaco López na lista

A seleção argentina anunciou, nesta quarta-feira, 18, a convocação para o próximo compromisso da Data Fifa, o último antes da Copa do Mundo. A lista elaborada por Lionel Scaloni conta com o atacante Flaco López, destaque do Palmeiras.

Vivendo um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol brasileiro, o centroavante soma nove gols e três assistências em 17 partidas na temporada. O desempenho foi determinante para a conquista do Paulistão e rendeu ao jogador o protagonismo na campanha do time dirigido pelo técnico Abel Ferreira.

A equipe argentina se prepara para enfrentar a Guatemala no dia 31 de março, em amistoso que faz parte da reta final de observações antes da Copa. A base campeã segue mantida, com nomes experientes e algumas apostas pontuais.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA ARGENTINA

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid)

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing) e Marcos Acuña (River Plate)

MEIO-CAMPISTAs: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás Paz (Como) e Gianluca Prestianni (Benfica)

ATACANTES: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid).