Árbitro relata ataque de fúria de Zubeldía no clássico: 'Partiu para cima de forma agressiva' Estadão Conteúdo 23.02.26 13h12 O técnico Luis Zubeldía corre risco de grave punição nos tribunais do Campeonato Carioca. O árbitro Jodis Nascimento de Souza relatou na súmula do clássico que o técnico do Fluminense invadiu o campo e tentou agredi-lo após ser expulso por reclamação após a anotação de uma falta para o Vasco, neste domingo. O jogo estava em sua primeira parte no Engenhão, onde o Vasco mandou o jogo de ida da semifinal, e com placar zerado, quando o treinador do Fluminense se revoltou com o árbitro, reclamou muito na beira do campo e acabou expulso. O cartão vermelho revoltou o comandante argentino, que invadiu o gramado e partiu para cima do árbitro, precisando de contenção de seu auxiliar e de alguns jogadores para evitar uma agressão. "Expulsei com cartão vermelho direto, aos 24 minutos do primeiro tempo, o sr. Luis Francisco Zubeldía, treinador da equipe Fluminense FC por, após uma marcação de falta a favor da equipe Vasco da Gama, entrar no campo de maneira ostensiva e reclamar em direção ao árbitro da partida com gestos e socos no ar", relatou Jodis Nascimento. O árbitro destacou, ainda, que se sentiu ofendido pela reação intempestiva de Zubeldía e temeu algo pior. "Informo ainda que após a apresentação do cartão vermelho o mesmo partiu pra cima do árbitro de forma agressiva, se recusando a sair do campo de jogo e sendo contido por membros da comissão técnica e jogadores de sua equipe. Vale ressaltar que o árbitro se sentiu ofendido." O técnico não poderá dirigir a equipe no duelo de volta das semifinais, domingo, na Maracanã, no qual o Fluminense defenderá a vantagem de 1 a 0 após belo gol de Serna em jogada ensaiada na área.