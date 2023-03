Árbitro é afastado após marcar pênalti inexistente em Tombense-MG x Retrô-PE, pela Copa do Brasil

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, da federação paranaense, após a polêmica marcação de um pênalti inexistente a favor do Tombense-MG no jogo contra o Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil. A decisão foi tomada menos de 12 horas após a partida, realizada na noite de quarta-feira (8).

O lance ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo, quando Paulo Roberto assinalou pênalti para o Tombense em uma disputa dentro da área entre três jogadores do time mineiro. Dois deles se chocaram, sem que nenhum jogador do Retrô acertasse qualquer um dos adversários. O gol decorrente do pênalti classificou o Tombense para a próxima fase da competição.

A equipe pernambucana reclamou muito da marcação equivocada do árbitro, e dois jogadores receberam cartão amarelo. O jogo ficou paralisado por mais de três minutos. O Retrô teve prejuízo milionário, já que a classificação para a próxima fase da competição garantiria uma premiação de R$ 2,1 milhões, conforme previsto no regulamento.

Na manhã seguinte ao jogo, a Comissão de Arbitragem da CBF emitiu nota informando que Paulo Roberto Alves Júnior foi incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (Pada). Durante o período de reciclagem, o árbitro não será escalado para jogos.