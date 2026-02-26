Árbitro detalha em súmula expulsão de Abel por reclamação com bandeirinha: 'Você é cega?' Abel Ferreira teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo. Estadão Conteúdo 26.02.26 13h27 Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) A expulsão do técnico Abel Ferreira após o apito final de Palmeiras e Fluminense, nesta quarta-feira, em partida do Brasileirão, foi detalhada na súmula da partida pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Ele explicou que mostrou o cartão vermelho para o treinador português por reclamação acintosa à bandeirinha Fernanda Gomes Antunes e o quarto árbitro Luis Tisne. O time alviverde venceu por 2 a 1, em Barueri. "Após o término da partida expulsei de forma direta o treinador da equipe do Palmeiras por se dirigir à assistente de número 1, Fernanda Gomes Antunes, e o 4º árbitro, Luis Tisne, de forma ríspida, grosseira e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e debochada, proferindo as seguintes palavras de forma acintosa: 'Você é cega? Não viu que o lateral era para nosso time c... ? Vocês nunca veem nada p... C..., F...- se". Ainda de acordo com a súmula da partida, o árbitro informou que, após a expulsão, Abel Ferreira teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo. Abel falou sobre a sua expulsão, em entrevista coletiva após a partida. "Estamos no último minuto de jogo, há um arremesso lateral claro para nós, o árbitro marca para eles. Eu reclamo e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu... reclamei sim, como reclamei uma bola que era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio, é a primeira vez que eu vejo", explicou o comandante. "Somos todos sujeitos a erro, eu posso errar, o árbitro também pode errar. Não entendi o porquê (fui expulso). Não sou o melhor exemplo do mundo. Não sou perfeito, não sou. Se tem gente que é perfeita e que nunca erra, que atire a primeira pedra. Se eu fizesse o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, o que ia me acontecer?", completou, fazendo referência ao técnico Luis Zubeldía, do Fluminense, que foi expulso após invadir o campo para reclamar com o árbitro, em clássico com o Vasco, pelo Carioca. O Palmeiras venceu graças aos gols de Vitor Roque e Allan e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Lucho Acosta descontou para o Fluminense, que ocupa o quinto lugar na tabela de classificação. O Palmeiras volta a campo no domingo, 1º, às 20h30 (de Brasília), para encarar o São Paulo. O jogo é válido pela semifinal do Paulistão e acontece na Arena Crefisa Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Abel Ferreira súmula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34 futebol Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós' Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25) 26.02.26 11h40 Futebol Ainda não foi dessa vez, Leão 26.02.26 11h03 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39