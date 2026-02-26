Árbitro detalha em súmula expulsão de Abel por reclamação com bandeirinha: 'Você é cega?'

A expulsão do técnico Abel Ferreira após o apito final de Palmeiras e Fluminense, nesta quarta-feira, em partida do Brasileirão, foi detalhada na súmula da partida pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Ele explicou que mostrou o cartão vermelho para o treinador português por reclamação acintosa à bandeirinha Fernanda Gomes Antunes e o quarto árbitro Luis Tisne. O time alviverde venceu por 2 a 1, em Barueri.

"Após o término da partida expulsei de forma direta o treinador da equipe do Palmeiras por se dirigir à assistente de número 1, Fernanda Gomes Antunes, e o 4º árbitro, Luis Tisne, de forma ríspida, grosseira e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e debochada, proferindo as seguintes palavras de forma acintosa: 'Você é cega? Não viu que o lateral era para nosso time c... ? Vocês nunca veem nada p... C..., F...- se".

Ainda de acordo com a súmula da partida, o árbitro informou que, após a expulsão, Abel Ferreira teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo.

Abel falou sobre a sua expulsão, em entrevista coletiva após a partida. "Estamos no último minuto de jogo, há um arremesso lateral claro para nós, o árbitro marca para eles. Eu reclamo e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu... reclamei sim, como reclamei uma bola que era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio, é a primeira vez que eu vejo", explicou o comandante.

"Somos todos sujeitos a erro, eu posso errar, o árbitro também pode errar. Não entendi o porquê (fui expulso). Não sou o melhor exemplo do mundo. Não sou perfeito, não sou. Se tem gente que é perfeita e que nunca erra, que atire a primeira pedra. Se eu fizesse o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, o que ia me acontecer?", completou, fazendo referência ao técnico Luis Zubeldía, do Fluminense, que foi expulso após invadir o campo para reclamar com o árbitro, em clássico com o Vasco, pelo Carioca.

O Palmeiras venceu graças aos gols de Vitor Roque e Allan e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Lucho Acosta descontou para o Fluminense, que ocupa o quinto lugar na tabela de classificação.

O Palmeiras volta a campo no domingo, 1º, às 20h30 (de Brasília), para encarar o São Paulo. O jogo é válido pela semifinal do Paulistão e acontece na Arena Crefisa Barueri.