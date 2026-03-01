Árbitro aciona protocolo antirracismo na Espanha após denúncia de jogador do Espanyol Estadão Conteúdo 01.03.26 17h57 Rafa Mir é um jogador polêmico que já foi preso na Espanha sob acusação de crime sexual. Neste domingo, o atacante do Elche voltou a dar vexame ao proferir palavras discriminatórias para o marroquino El-Hilali, do Espanyol. O árbitro acionou o protocolo antirracismo. Em uma discussão no gramado, o atacante do Elche disse para El-Hilali que ele "chegou de barco" à Espanha, uma declaração discriminatória relatada de imediato ao árbitro Iosu Galech, que paralisou a partida de imediato. O lance do racismo ocorreu após El-Hilali tentar proteger o companheiro Cabrera em disputa pelo alto com Rafa Mir. Ambos discutiram e o lateral comunicou ao árbitro o insulto. Não houve punição após o caso, porém. A injúria aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo e o jogo ficou paralisado por três minutos. Tudo foi relatado na súmula pelo árbitro. O jogo de LaLiga terminou empatado por 2 a 2 com gol do acusado. "No minuto 78, o número 23 do Espanyol, Omar El-Hilali, me comunicou que o camisa 10 do Elche, Rafa Mir Vicente, se dirigiu a ele nos seguintes termos 'Você veio no barco', que não pôde ser escutado por nenhum dos componentes da equipe de arbitragem. Em consequência, procedi para ativar o protocolo contra o racismo, motivo pelo qual o jogo esteve paralisado durante três minutos", relatou o árbitro na súmula. Rafa Mir empatou o jogo no último minuto do tempo normal e polemizou ao colocar o dedo na boca pedindo silêncio de alguns torcedores que o vaiavam após o ato racista. Ele ainda levou cartão amarelo nos acréscimos e pode ser suspenso pelo tribunal esportivo da Espanha, já que o país vem travando forte luta pelo combate ao racismo em suas competições, nas quais o brasileiro Vini Júnior é vítima recorrente. "Precisamos pôr fim a todos os insultos no futebol", cobrou o técnico Manolo González, do Espanyol, que saiu em defesa de seu lateral e também reprovando a atitude lamentável de Rafa Mir. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Espanyol Elche Rafa Mir El-Hilali racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 Cariocão Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca Fluminense x Vasco da Gama jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27