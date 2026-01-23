Arbeloa volta a defender Vinicius Júnior, mas despista sobre renovação: 'Não corresponde a mim' Vinicius Júnior foi eleito pela Uefa o melhor em campo na goleada de 6 a 1 sobre o Monaco. Após a partida, o atacante falou sobre as críticas que tem recebido por parte da torcida Estadão Conteúdo 23.01.26 14h27 O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, foi questionado sobre o futuro de Vinicius Júnior no clube espanhol. O brasileiro tem vínculo com o time merengue até a metade do ano de 2027. Recentemente, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por torcedores merengues em algumas partidas. Porém, no último compromisso da equipe, na goleada sobre o Monaco, pela Champions League, Vini Jr. foi um dos destaques do time espanhol. "Não corresponde a mim (renovação de Vinicius Júnior), é uma coisa do clube e do jogador. Meu trabalho é tirar o melhor dos jogadores e, evidentemente, meu desejo é que o Vinicius siga fazendo história aqui, claro", disse Arbeloa, se esquivando do tema. Vinicius Júnior foi eleito pela Uefa o melhor em campo na goleada de 6 a 1 sobre o Monaco. Após a partida, o atacante falou sobre as críticas que tem recebido por parte da torcida. "(Essa atuação) significa muito, por tudo o que vinha passando nos últimos dias. A troca de treinador, perder a final (da Supercopa da Espanha, para o Barcelona), cair da Copa do Rei. Jogar no maior clube do mundo, as exigências são muito grandes. Às vezes ficamos sem entender (as vaias), mas sabemos do tamanho do time, os jogadores que temos aqui. Eles me deram muita força nos últimos jogos. Também sou humano. Fico chateado pelo o que as pessoas falam, mas a cada dois, três dias, temos a oportunidade de nos provar", afirmou Vinicius Júnior, em entrevista à TNT Sports. "Nunca quero responder ninguém. Sei do meu potencial, sei onde posso chegar. Não quero ser vaiado na minha casa, onde me sinto confortável. Eles têm o direito deles. Fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo", prosseguiu. O Real Madrid volta a campo neste sábado, 24, fora de casa, contra o Villarreal. A equipe merengue está na vice-liderança de LaLiga, com 48 pontos, um a menos do que o líder Barcelona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Arbeloa Vini Jr renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 Futebol Parazão, 77 clubes em 114 edições 23.01.26 12h21 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00