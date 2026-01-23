Capa Jornal Amazônia
Esportes

Arbeloa volta a defender Vinicius Júnior, mas despista sobre renovação: 'Não corresponde a mim'

Vinicius Júnior foi eleito pela Uefa o melhor em campo na goleada de 6 a 1 sobre o Monaco. Após a partida, o atacante falou sobre as críticas que tem recebido por parte da torcida

Estadão Conteúdo

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, foi questionado sobre o futuro de Vinicius Júnior no clube espanhol. O brasileiro tem vínculo com o time merengue até a metade do ano de 2027. Recentemente, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por torcedores merengues em algumas partidas. Porém, no último compromisso da equipe, na goleada sobre o Monaco, pela Champions League, Vini Jr. foi um dos destaques do time espanhol.

"Não corresponde a mim (renovação de Vinicius Júnior), é uma coisa do clube e do jogador. Meu trabalho é tirar o melhor dos jogadores e, evidentemente, meu desejo é que o Vinicius siga fazendo história aqui, claro", disse Arbeloa, se esquivando do tema.

Vinicius Júnior foi eleito pela Uefa o melhor em campo na goleada de 6 a 1 sobre o Monaco. Após a partida, o atacante falou sobre as críticas que tem recebido por parte da torcida.

"(Essa atuação) significa muito, por tudo o que vinha passando nos últimos dias. A troca de treinador, perder a final (da Supercopa da Espanha, para o Barcelona), cair da Copa do Rei. Jogar no maior clube do mundo, as exigências são muito grandes. Às vezes ficamos sem entender (as vaias), mas sabemos do tamanho do time, os jogadores que temos aqui. Eles me deram muita força nos últimos jogos. Também sou humano. Fico chateado pelo o que as pessoas falam, mas a cada dois, três dias, temos a oportunidade de nos provar", afirmou Vinicius Júnior, em entrevista à TNT Sports.

"Nunca quero responder ninguém. Sei do meu potencial, sei onde posso chegar. Não quero ser vaiado na minha casa, onde me sinto confortável. Eles têm o direito deles. Fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo", prosseguiu.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, 24, fora de casa, contra o Villarreal. A equipe merengue está na vice-liderança de LaLiga, com 48 pontos, um a menos do que o líder Barcelona.

futebol

Arbeloa

Vini Jr

renovação
Esportes
