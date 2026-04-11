Arbeloa expõe crise do Real Madrid e aposta tudo em decisão com o Bayern: '200% ou nada' Estadão Conteúdo 11.04.26 10h11 O momento do Real Madrid é delicado - e o próprio Álvaro Arbeloa não esconde isso. Após o empate em 1 a 1 com o Girona, no Santiago Bernabéu, o treinador fez um diagnóstico direto: o time está longe do nível necessário para brigar por títulos e precisa ir além do limite para reagir na temporada. "Para ganhar de qualquer equipe temos que dar 200%. Não somos um time que vence jogando a 90%, ou pelo menos não sempre. Esses acidentes estão acontecendo com frequência", afirmou, deixando claro o incômodo com a sequência irregular. O tropeço na La Liga pode custar caro. Com 70 pontos, o Real vê o Barcelona abrir vantagem na liderança e corre o risco de ficar ainda mais distante. Mesmo assim, Arbeloa evita jogar a toalha e reforça que o elenco precisa competir até o fim. "Só vou ter essa sensação no dia em que perdermos de vez. Até lá, vamos entrar em campo para vencer e dar o nosso melhor. Temos que lutar até o último dia." Além do desempenho abaixo, o treinador também demonstrou irritação com a arbitragem, especialmente após um lance envolvendo Mbappé na área. Para ele, houve erro claro. "Para mim é pênalti aqui e na Lua. É mais um lance. O VAR entra quando quer, ninguém entende. Já falei antes e esses episódios só reforçam isso." Agora, toda a pressão se volta para a Liga dos Campeões. Derrotado pelo Bayern por 2 a 1 no jogo de ida, o Real precisa vencer em Munique para seguir vivo. Arbeloa aposta no peso da camisa para tentar reverter o cenário. "Quero que meus jogadores acreditem. É normal que eles se sintam favoritos, mas vão enfrentar camisetas brancas e um escudo que pesa. Eles vão ter que sofrer." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Arbeloa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 Copa Libertadores da América Mirassol x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores Mirassol e Lanús jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.04.26 18h00