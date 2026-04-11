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Arbeloa expõe crise do Real Madrid e aposta tudo em decisão com o Bayern: '200% ou nada'

Estadão Conteúdo

O momento do Real Madrid é delicado - e o próprio Álvaro Arbeloa não esconde isso. Após o empate em 1 a 1 com o Girona, no Santiago Bernabéu, o treinador fez um diagnóstico direto: o time está longe do nível necessário para brigar por títulos e precisa ir além do limite para reagir na temporada.

"Para ganhar de qualquer equipe temos que dar 200%. Não somos um time que vence jogando a 90%, ou pelo menos não sempre. Esses acidentes estão acontecendo com frequência", afirmou, deixando claro o incômodo com a sequência irregular.

O tropeço na La Liga pode custar caro. Com 70 pontos, o Real vê o Barcelona abrir vantagem na liderança e corre o risco de ficar ainda mais distante. Mesmo assim, Arbeloa evita jogar a toalha e reforça que o elenco precisa competir até o fim.

"Só vou ter essa sensação no dia em que perdermos de vez. Até lá, vamos entrar em campo para vencer e dar o nosso melhor. Temos que lutar até o último dia."

Além do desempenho abaixo, o treinador também demonstrou irritação com a arbitragem, especialmente após um lance envolvendo Mbappé na área. Para ele, houve erro claro.

"Para mim é pênalti aqui e na Lua. É mais um lance. O VAR entra quando quer, ninguém entende. Já falei antes e esses episódios só reforçam isso."

Agora, toda a pressão se volta para a Liga dos Campeões. Derrotado pelo Bayern por 2 a 1 no jogo de ida, o Real precisa vencer em Munique para seguir vivo. Arbeloa aposta no peso da camisa para tentar reverter o cenário.

"Quero que meus jogadores acreditem. É normal que eles se sintam favoritos, mas vão enfrentar camisetas brancas e um escudo que pesa. Eles vão ter que sofrer."

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