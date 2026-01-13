Arbeloa defende Vinicius Júnior em apresentação no Real Madrid: 'Quero que desfrute e baile' Arbeloa substitui Xabi Alonso, que foi demitido após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, diante do Barcelona Estadão Conteúdo 13.01.26 17h03 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) Álvaro Arbeloa foi apresentado oficialmente como novo treinador do Real Madridnesta terça-feira, 13. Ele substitui Xabi Alonso, que foi demitido após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, diante do Barcelona. Arbeloa saiu em defesa de Vinicius Júnior, que não vive grande fase com a camisa do time merengue. O brasileiro, inclusive, chegou a ter rusgas com Xabi Alonso. Em outubro do ano passado, Vini Jr. xingou o então treinador ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. "Não me coloco em cenários que não aconteceram comigo. Tenho muita sorte de contar com um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo. E isso é o que queremos ver, um Vini que desfrute e que baile. É isso que quero ver", repetiu Arbeloa. "Todos os jogadores comigo partem do zero. Este é um novo começo para todos. Temos que ganhar em Albacete e acredito que todos os jogadores estão com muita vontade e me mostraram entusiasmo", complementou.Álvaro Arbeloa comandou o primeiro treino no Real Madrid nesta terça-feira. Na quarta, faz a estreia em duelo contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Arbeloa defendeu o clube merengue na época de jogador. Ele estava no comando do Real Madrid Castilla (time B) e ganhou a confiança do presidente Florentino Pérez para assumir a equipe principal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vinicius Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44