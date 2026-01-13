Arbeloa defende Vinicius Júnior em apresentação no Real Madrid: 'Quero que desfrute e baile'

Álvaro Arbeloa foi apresentado oficialmente como novo treinador do Real Madridnesta terça-feira, 13. Ele substitui Xabi Alonso, que foi demitido após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, diante do Barcelona.

Arbeloa saiu em defesa de Vinicius Júnior, que não vive grande fase com a camisa do time merengue. O brasileiro, inclusive, chegou a ter rusgas com Xabi Alonso. Em outubro do ano passado, Vini Jr. xingou o então treinador ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

"Não me coloco em cenários que não aconteceram comigo. Tenho muita sorte de contar com um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo. E isso é o que queremos ver, um Vini que desfrute e que baile. É isso que quero ver", repetiu Arbeloa.

"Todos os jogadores comigo partem do zero. Este é um novo começo para todos. Temos que ganhar em Albacete e acredito que todos os jogadores estão com muita vontade e me mostraram entusiasmo", complementou.Álvaro Arbeloa comandou o primeiro treino no Real Madrid nesta terça-feira. Na quarta, faz a estreia em duelo contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Arbeloa defendeu o clube merengue na época de jogador. Ele estava no comando do Real Madrid Castilla (time B) e ganhou a confiança do presidente Florentino Pérez para assumir a equipe principal.