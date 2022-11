Arábia Saudita x México: onde assistir ao vivo hoje e horário (30/11) pela Copa do Mundo 2022

Arábia Saudita e México disputam nesta quarta-feira (30/11) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo C na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arábia Saudita x México?

A partida Arábia Saudita x México pode ser assistida ao viv pela TV fechada SporTV e streaming da GloboPlay.

Como Arábia Saudita x México chegam para o jogo?

A equipe da Arábia Saudita vem de uma vitória por 2 a 1 contra a Argentina e derrota de 2 a 0 para a Polônia. Já a México, pela primeira rodada, empatou sem gols com a Polônia e perdeu para a Argentina por 2 a 0. Com isso, ocupa a lanterna no Grupo C.

FICHA TÉCNICA

Arábia Saudita x México

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Lusail, em Doha, no Catar

Data/Horário: 30 de novembro de 2022, 16h

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e Simon Bennet (Inglaterra)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arábia Saudita: Alowais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk; Kanno; Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, Al-Dawsari; Al-Shehri. TÉCNICO: Hervé Renard

México: Ochoa; Sánchez, Moreno, Montes, Gallardo; Herrera, Álvarez, Chávez; Lozano, Jiménez, Vega. TÉCNICO: Gerardo Martino

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)