Após vice, Verstappen escolhe número 3 para 2026: 'Meu favorito' O holandês explicou que a decisão tem relação direta com preferência pessoal Estadão Conteúdo 18.12.25 21h27 Após três temporadas utilizando o número 1, Max Verstappen deixará de correr com o símbolo do campeão da Fórmula 1 em 2026. A mudança ocorre porque o número passa automaticamente ao vencedor do campeonato anterior - no caso, Lando Norris. Com isso, o tetracampeão já definiu qual será sua nova identificação no grid: o número 3, escolha inédita em sua trajetória na categoria. O holandês explicou que a decisão tem relação direta com preferência pessoal. "Meu número favorito sempre foi o 3, além do número 1. Agora podemos trocar, então será o número 3", afirmou Verstappen em entrevista ao canal holandês Viaplay. Segundo ele, o antigo 33, usado durante boa parte da carreira, sempre teve um significado especial, mas nunca foi a opção principal. Verstappen competiu com o número 33 entre 2015 e 2021, desde sua estreia até o primeiro título mundial, conquistado em duelo histórico contra Lewis Hamilton. A escolha pelo 33 ocorreu porque o número 3 já estava em uso por Daniel Ricciardo, então companheiro de equipe. "O número 33 sempre foi bom, mas eu simplesmente gosto mais de um 3 do que de dois", completou o piloto da Red Bull. Com a saída de Ricciardo do grid ao fim de 2024, Verstappen teria de aguardar um período regulamentar para assumir o número. No entanto, um acordo entre o australiano e a FIA permitiu a liberação antecipada, viabilizando a troca já para 2026. "Sempre disse que o 33 representava sorte em dobro, mas já tive minha sorte na Fórmula 1", declarou o holandês. Desde que a Fórmula 1 passou a permitir a escolha de números fixos, em 2014, Verstappen foi o primeiro piloto a adotar o número 1 de forma contínua. Campeões como Lewis Hamilton optaram por manter seus números tradicionais, enquanto outros, como Nico Rosberg, deixaram a categoria logo após o título. Em 2026, o número 1 estará novamente em uso, desta vez com Lando Norris.