Após vexame do Real Madrid na Copa do Rei, Zidane testa positivo para Covid-19

Não bastasse a eliminação na Copa do Rei para um clube da terceira divisão, o Real Madrid tem um novo problema. Nesta sexta-feira, o clube espanhol anunciou que o treinador Zinedine Zidane testou positivo para a Covid-19, sem dar maiores detalhes sobre a atual condição do francês.

Zidane já havia ficado em isolamento no início de janeiro após uma pessoa próxima ter contraído a doença. Naquela ocasião, os resultados do exame rápido e do PCR feitos pelo treinador deram negativo. Ele estava sem sintomas.

A notícia chega em um momento conturbado na temporada. Antes do vexame na Copa do Rei contra o modesto Alcoyano, o Real Madrid já havia sido eliminado na semifinal da Supercopa da Espanha, para o Athletic Bilbao.

Apesar de estar segundo lugar no Campeonato Espanhol, a situação também não é nada agradável. Com 37 pontos conquistados, o clube está a sete de distância do rival Atlético de Madrid, que ainda tem um jogo a menos.

Sem Zidane, a equipe volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Alavés, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.