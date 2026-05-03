Após retorno ao Paulistão, Ferroviária bate o Anápolis e vence a primeira na Série C

Três dias após conquistar o acesso para o Paulistão 2027, a Ferroviária voltou a campo neste domingo (3), na Arena Fonte Luminosa, e conquistou a sua primeira vitória dentro do Brasileirão da Série C. Pela quinta rodada fez 1 a 0 em cima do Anápolis-GO, com gol de Vitor Barreto no segundo tempo.

Antes disso, o time de Araraquara (SP) só tinha dois empates e duas derrotas, chegando agora aos cinco pontos. Com isso, subiu seis posições na tabela, alcançando o 13º lugar. No meio de semana, a Ferroviária empatou por 1 a 1 com o Ituano e garantiu sua vaga na final do Paulista A2 e o acesso à elite paulista. Já o time goiano conheceu a terceira derrota seguida, segue pressionado e ocupa a penúltima colocação, com apenas três pontos.

A primeira etapa foi amplamente dominada pela Ferroviária, que pela primeira vez entrou em campo com força máxima na competição. Criou várias chances de gol, mas pecou nas finalizações. O visitante apenas se defendeu.

No segundo tempo, o time paulista manteve sua atitude ofensiva, teve várias oportunidades, mas só abriu o placar aos 27 minutos. Albano cobrou escanteio e Vitor Barreto pegou bem na bola, de voleio, e marcou um belo gol.

No final, a Ferroviária deu sorte, porque o Anápolis teve sua principal chance nos acréscimos. Fernando bateu forte e acertou o travessão do goleiro Dênis Junior, que contou com a sorte.

Na sexta rodada, a ferroviária vai enfrentar o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no domingo (10), às 17h. Já o Anápolis-GO segue sua sequência como visitante e encara o Paysandu, no Estádio da Curuzu, no sábado (9), também às 17h.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 0 ANÁPOLIS-GO

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Felipe Rodrigues), Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo; Ricardinho (David Souza), Rafael Carrilho (Alencar) e Albano (Raoni); Douglas Skillo (Fábio Fau), Vitor Barreto e Thiago. Técnico: Rogério Corrêa.

ANÁPOLIS-GO - Victor Hugo; Weverton, Rubinho, Kauan Martins, Rafael Costa e Leonan; Mila (Luiz Felipe), Borim (Fernandinho) e Luiz Felipe; Juninho (Igor Souza), Matheus Lagoa e Gustavo Henrique (Gonzalo). Técnico: Evaristo Piza.

GOL - Vitor Barreto, aos 27 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Carrilho e Albano (Ferroviária). Mila e Kauan Martins (Anápolis-GO).

ÁRBITRO - Wiomar Santana de Oliveira (AL).

PÚBLICO - 580 presentes.

RENDA - R$ 6.400,00.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).