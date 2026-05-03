Após retorno ao Paulistão, Ferroviária bate o Anápolis e vence a primeira na Série C Estadão Conteúdo 03.05.26 20h16 Três dias após conquistar o acesso para o Paulistão 2027, a Ferroviária voltou a campo neste domingo (3), na Arena Fonte Luminosa, e conquistou a sua primeira vitória dentro do Brasileirão da Série C. Pela quinta rodada fez 1 a 0 em cima do Anápolis-GO, com gol de Vitor Barreto no segundo tempo. Antes disso, o time de Araraquara (SP) só tinha dois empates e duas derrotas, chegando agora aos cinco pontos. Com isso, subiu seis posições na tabela, alcançando o 13º lugar. No meio de semana, a Ferroviária empatou por 1 a 1 com o Ituano e garantiu sua vaga na final do Paulista A2 e o acesso à elite paulista. Já o time goiano conheceu a terceira derrota seguida, segue pressionado e ocupa a penúltima colocação, com apenas três pontos. A primeira etapa foi amplamente dominada pela Ferroviária, que pela primeira vez entrou em campo com força máxima na competição. Criou várias chances de gol, mas pecou nas finalizações. O visitante apenas se defendeu. No segundo tempo, o time paulista manteve sua atitude ofensiva, teve várias oportunidades, mas só abriu o placar aos 27 minutos. Albano cobrou escanteio e Vitor Barreto pegou bem na bola, de voleio, e marcou um belo gol. No final, a Ferroviária deu sorte, porque o Anápolis teve sua principal chance nos acréscimos. Fernando bateu forte e acertou o travessão do goleiro Dênis Junior, que contou com a sorte. Na sexta rodada, a ferroviária vai enfrentar o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no domingo (10), às 17h. Já o Anápolis-GO segue sua sequência como visitante e encara o Paysandu, no Estádio da Curuzu, no sábado (9), também às 17h. FICHA TÉCNICA FERROVIÁRIA 1 X 0 ANÁPOLIS-GO FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Felipe Rodrigues), Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo; Ricardinho (David Souza), Rafael Carrilho (Alencar) e Albano (Raoni); Douglas Skillo (Fábio Fau), Vitor Barreto e Thiago. Técnico: Rogério Corrêa. ANÁPOLIS-GO - Victor Hugo; Weverton, Rubinho, Kauan Martins, Rafael Costa e Leonan; Mila (Luiz Felipe), Borim (Fernandinho) e Luiz Felipe; Juninho (Igor Souza), Matheus Lagoa e Gustavo Henrique (Gonzalo). Técnico: Evaristo Piza. GOL - Vitor Barreto, aos 27 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Rafael Carrilho e Albano (Ferroviária). Mila e Kauan Martins (Anápolis-GO). ÁRBITRO - Wiomar Santana de Oliveira (AL). PÚBLICO - 580 presentes. RENDA - R$ 6.400,00. LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ferroviária Anápolis Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58