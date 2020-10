Ex-Paysandu, Bergson é anunciado pelo Fortaleza

O atacante Bergson sequer precisou passar pelo processo de mudança de cidade para encontrar sua nova oportunidade na carreira. Isso porque, após rescindir no início da semana com o Ceará, ele foi confirmado nessa quinta-feira (15) como reforço do arquirrival Fortaleza.

Aos 29 anos de idade, Bergson agrega seu terceiro clube nordestino no currículo pois, além dos dois clubes da capital cearense, o avante formado no Grêmio defendeu o Náutico entre os anos de 2015 e 2016.

A chegada do jogador, apesar de atender um anseio de aumentar as opções do técnico Rogério Ceni com relação a ter mais peças para conciliar o calendário de diferentes torneios, teve de fazer o clube do Pici envolver Tiago Orobó nas tratativas.

Isso porque a Ponte Preta era o time que, nos últimos dias, estava praticamente acertado com Bergson. Porém, aceitou não impedir a movimentação do mesmo para o Fortaleza recebendo, por empréstimo, Orobó.