Após profecia de títulos de Ceni no Flamengo, Neto reconhece: 'Fui mal'

O apresentador Neto comentou sobre a profecia feita antes de Rogério Ceni acertar com o Flamengo. O ex-jogador disse na ocasião que se o treinador acertasse com o Rubro-Negro, ganharia a Copa do brasil, Libertadores e Brasileirão, e a fala foi resgatada em vídeo que circula nesta tarde nas redes sociais. Nos comentários, Neto reconheceu o equívoco.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- Fui mal - reconheceu Neto através de seu perfil em resposta à publicação feita no Twitter que relembrava o episódio.

Neto também falou de Rogério Ceni e Flamengo no programa "Os Donos da Bala", da Band, realizado nesta tarde. Ele chamou Ceni de "pé de rato" e disse que os jogadores não querem mais o treinador no comando.

A nova derrota no Brasileirão aumentou a pressão sobre Ceni e impediu o Flamengo de diminuir a distância para o líder São Paulo, que também perdeu na rodada. O Rubro-negro, com uma partida pendente, está em 4º lugar e tem 49 pontos, sete a menos que o clube paulista. Próximo duelo será contra o Goiás na segunda-feira que vem, às 20h, no Serrinha.