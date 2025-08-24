Após prata inédita, brasileiras ficam em 6º na série de 5 fitas no Mundial de Ginástica Rítmica Estadão Conteúdo 24.08.25 14h13 Depois de conquistar a inédita medalha de prata no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, no sábado, as brasileiras voltaram à quadra do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, neste domingo, e terminaram em 6º lugar na decisão da série de 5 fitas. A China levou o ouro - Japão e Espanha completaram o pódio. A final reuniu os oito melhores conjuntos da série simples no sábado. Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira foram a quarta equipe a se apresentar e novamente levantaram o público na Arena Carioca 1, mas os erros cometidos na execução afastaram o país do pódio. O conjunto brasileiro, que nesta temporada havia conquistado um ouro no aparelho no Challenge de Portimão, em Portugal, repetiu a coreografia ao som de músicas O que é o que é?, Aquarela do Brasil, Come to Brazil e Samba do Brasil, mas perdeu pontos com imprecisões, queda e enrolamento das fitas. Os 22,850 pontos, abaixo dos 24,700 - a quarta maior nota - de sábado, foram insuficientes para levar as comandadas da técnica Camila Ferezin à segunda medalha. O ouro, a prata e o bronze foram, respectivamente, para China (27,550), Japão (26,650) e Espanha (25,950). Ainda neste domingo, a equipe verde e amarela vai buscar o pódio na série mista - 3 bolas e 2 arcos -, prova que encerra a competição, após conseguir a classificação no sábado em terceiro lugar, atrás apenas de Japão e Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ginástica rítmica Mundial do Rio Duda Arakaki Maria Paula Caminha Mariana Gonçalves Nicole Pircio Sofia Madeira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54