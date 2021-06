Após empate do Botafogo, Felipe Neto critica Chamusca: 'Colocou o time com 800kg em campo'

Na noite desta quinta-feira, Londrina e Botafogo empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Carioca vencia o jogo até os 43 minutos do segundo tempo, quando tomou o gol de empate de Júnior Pirambu. Pelas redes sociais, o youtuber Felipe Neto não escondeu o descontentamento com as substituições promovidas pelo técnico Marcelo Chamusca.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo

- Tava na cara que o Botafogo tomaria o gol. Chamusca colocou o time com 800kg em campo. Inacreditável - disse Felipe, que ainda completou.

- O cara tira Marco Antonio, Navarro e Oyama. Bota Rafael Moura, Ricardinho e Barreto. O time fica mais pesado e lento que um tio depois de uma buchada. Não dá pra entender... É algo tão óbvio. Impressionante como é difícil achar treinador no Brasil - finalizou.

> Veja a tabela da Série B

Tava na cara que o Botafogo tomaria o gol. Chamusca colocou o time com 800kg em campo. Inacreditável... — Felipe Neto (@felipeneto) June 17, 2021

O cara tira Marco Antonio, Navarro e Oyama. Bota Rafael Moura, Ricardinho e Barreto. O time fica mais pesado e lento que um tio depois de uma buchada. Não dá pra entender... É algo tão óbvio. Impressionante como é difícil achar treinador no Brasil. — Felipe Neto (@felipeneto) June 17, 2021

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

A equipe de General Severiano tem mais um compromisso fora de casa. O Botafogo volta a campo já neste domingo, diante do Náutico, no Recife. A partida é válida pela quinta rodada da Série B e será disputada nos Aflitos, às 16h (de Brasília).