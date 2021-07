Após derrota no clássico, Bruno Pivetti não é mais o técnico do CSA

Chegou ao fim a trajetória de Bruno Pivetti como técnico da equipe do CSA. Um dia após o revés no clássico diante do CRB pela 9ª Rodada da Série B, o treinador, bem como dois integrantes de sua comissão técnica, tiveram suas saídas oficializadas pelo Azulão em nota oficial publicada no site.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

- Bruno Pivetti não é mais o técnico do Centro Sportivo Alagoano. Ficou decidido, em comum acordo, pelo encerramento deste ciclo do profissional no Azulão. Também deixam o clube o auxiliar técnico Julian Tobar e o preparador físico Marcelo Lins. O Maior de Alagoas deseja sucesso em suas carreiras - relatou o clube.

Assim, o retrospecto de Pivetti na equipe ficou calculado em somente 25% de vitórias obtidas já que, em 12 compromissos que dirigiu a equipe do Mutange, foram três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Sendo que, antes da derrota por 1 a 0 para o CRB, o time havia vencido Londrina (1 a 0) e Cruzeiro (2 a 1), mas também de uma derrota por 2 a 1 para a então lanterna da Série B, a Ponte Preta.

Em meio a busca por um novo comandante, o CSA se prepara para voltar a campo somente no próximo domingo (11) para enfrentar o Brusque, em Santa Catarina, às 20h30 (de Brasília).