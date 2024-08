Após Copa América, Dorival Jr. faz convocação para Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta (23)

Após a frustração na Copa América, a Seleção Brasileira retorna no próximo mês para jogar contra o Equador e o Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. E nesta sexta-feira (23), às 11h30, o treinador Dorival Júnior fará a convocação dos jogadores para os confrontos. O evento será no Rio de Janeiro, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Esta será a terceira convocação de Dorival Jr., que fará a sua estreia nas Eliminatórias. Na sétima rodada, o Brasil vai encarar o Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 6 de setembro. Após isso, no dia 10, a Seleção irá jogar contra o Paraguai em Assunção.

VEJA MAIS

Atualmente, a equipe brasileira está na sexta posição da competição. Em seis partidas, a Seleção perdeu três, empatou um e venceu duas. Com isso, o Brasil precisa reagir para subir na tabela e não correr o risco de ter que ir para a repescagem.

A CBF tinha até o dia 16 de agosto para informar aos clubes quais jogadores estavam pré-selecionados. É possível que na lista final tenha mais atletas que atuam no Brasil. De acordo com GE nacional, Luiz Henrique do Botafogo, Estêvâo do Palmeiras e Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro, todos do Flamengo, estariam sendo cogitados.

Rodrygo, Vini Jr. e Éder Militão estarão na lista. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, deixou escapar que o clube foi notificado pela CBF. Os convocados devem se apesentar no dia 2 de setembro em Curitiba para iniciar os trabalhos.