'É uma honra estar vestindo a camisa mais pesada da história', diz Rodrygo sobre a 10 da Seleção

Mercado de trabalho

Três a cada quatro (76,9%) trabalhadores brasileiros não completaram o ensino superior, revela pesquisa feita pelo IBGE.



Setor de apostas

O número de apostadores on-line cresceu no Brasil e superou o de investidores na Bolsa de Valores, aponta pesquisa da Anbima.

(J. Bosco)

"É uma honra estar vestindo a camisa mais pesada da história do futebol.”

Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira, sobre ser herdeiro da camisa número 10, que já foi de craques como Pelé, Zico e Rivaldo.



COMITIVA

Espanha



A embaixadora da Espanha no Brasil, Maria del Mar Fernández-Palacios, estará em Belém na próxima quarta-feira, 26, acompanhada de Blanca Rodriguez Torrego, responsável pelos programas do Escritório da Cooperação Espanhola para o Cone Sul. Na capital paraense elas vão participar do lançamento dos projetos “Corredor Fluvial: Terminais Hidroviários e Portos” e “Valorização socioambiental da bacia do Ariri Bolonha”, da prefeitura de Belém. Os projetos contam com o apoio da LAIF City Life, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e da União Europeia (UE), que defende intervenções de infraestrutura urbana que tornem as cidades latino-americanas mais habitáveis e sustentáveis. As iniciativas serão apresentadas pelo prefeito Edmilson Rodrigues, às 14h30, no Palacete Pinho. O prefeito estará acompanhado das secretárias Ivanise Gasparim e Valéria Borges.



INVESTIMENTO



Na prática, o projeto “Corredor Fluvial: Terminais Hidroviários e Portos” consiste na implantação de cerca de 10 terminais hidroviárias para melhorar o acesso à região das ilhas e a mobilidade das populações ribeirinhas, a partir da “integração” das ilhas à parte continental da capital, incentivando o turismo e o desenvolvimento socioeconômico. O investimento para esse projeto é de 287 mil euros, ou R$ 1,6 milhão.



DESENVOLVIMENTO



Já o projeto “Valorização socioambiental da bacia do Ariri Bolonha” tem investimento previsto de 180 mil euros, ou R$ 1 milhão, e busca o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região da bacia com a construção de estradas e sistemas de saneamento, por exemplo. O projeto prevê, ainda, a reabilitação de nascentes d’água, beneficiando diretamente cerca de 470 famílias que vivem em áreas de risco.



DEFENSORA

POSSE



Em 41 anos de atuação, a Defensoria Pública do Pará terá, pela quarta vez, uma mulher no comando. A defensora pública Mônica Palheta Furtado Belém será empossada hoje para o cargo de defensora pública-geral do Pará, em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a partir das 17 horas. O mandato vai até 28 de fevereiro de 2027. Mônica adianta que a garantia dos direitos femininos será prioridade na gestão, sobretudo no atendimento às mulheres em situação de violência de gênero. Outras pautas, como a sustentabilidade, também serão consideradas centrais.



PARÁ

CHINA



A coordenadora do Programa Start-UP Pará Maria Trindade está na cidade de Fuzhou, na província de Fujian, na China, participando do workshop de empreendedorismo e inovação para jovens organizado pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pelo Centro de Cooperação Econômica Internacional da Província de Fujian. O treinamento acontece até 30 de junho. Maria Trindade representa a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado (Sectet), uma das dez secretarias escolhidas em todo o Brasil para o workshop, graças a uma articulação do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (Consecti). Os selecionados participam com todas as despesas financiadas pelo governo chinês, dentro do Program of China International Development Cooperation Agency.



HOSPEDAGENS

DESAFIOS



Balanço dos eventos promovidos durante a semana com proprietários de espaços de alugueis por temporada que poderão ter incentivos para a COP 30 aponta alta procurar nas instituições bancárias após os seminários “Oportunidades e Desafios do Aluguel por Temporada”, promovidos pelo comitê regional da COP 30, em parceria com a Associação Comercial do Pará (ACP), e com a presença de representes da Secretaria Especial da COP 30 (Secop).



LINHAS DE CRÉDITO



Especificamente para esse setor, as instituições dispõem de linhas de crédito que somam R$ 1 bilhão e a expectativa é fechar, até o final deste mês, ao menos R$ 300 milhões em negócios em cartas de crédito para Belém e ilha de Mosqueiro, para que os empreendedores tenham tempo de promover as melhorias necessárias em suas hospedagens, que são fundamentais para receber o público da COP 30.

Em Poucas Linhas

- A Associação Brasileira da Indústria da Panificação (Abip) lançou a campanha “Pão Solidário”, criada pelo chef Luís Farias, que já foi eleito o melhor confeiteiro do mundo.



- O produto, a ser feito por todo o Brasil, será vendido a R$ 10 e a metade do valor será doado ao Rio Grande do Sul.



- Em Belém, o presidente do Sindicato da indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan-PA), André Carvalho, lança a campanha nesta quarta-feira, às 10h, na panificadora Combate, no centro de Belém.



- A presidente nacional da Embrapa, Silvia Massruhá, estará em Belém amanhã para o evento alusivo aos 85 anos da pesquisa agropecuária na Amazônia.



- Ao lado do chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário de Paulo Lemos, ela receberá os convidados em um evento às 8h30, na sede de Belém, na travessa Dr. Enéas Pinheiro com avenida Perimetral.



- Este será o primeiro verão amazônico da praia de Ajuruteua, em Bragança, já com a nova orla. Mas os barraqueiros estão preocupados com as constantes e longas quedas de energia elétrica na praia.



- Ontem foi um desses dias e o domingo de praia lotada acabou gerando frustração, pois a luz faltou às 11h e até o início da noite não havia retornado.



- Sem energia elétrica, banhistas ficaram sem internet e sem sinal de celular e os restaurantes com o prejuízo das bebidas esquentando.



- Os servidores públicos estaduais começam a receber os pagamentos de junho já nesta quarta-feira, 26.



- Serão pagos, inicialmente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, seguido pelos inativos civis e as pensões especiais da Seplad.



- O pagamento será finalizado no dia 28 de junho, com os servidores da Educação (Seduc).