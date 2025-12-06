Antony marca, mas Barcelona vira com três de Ferran Torres e abre vantagem na La Liga Estadão Conteúdo 06.12.25 16h52 O Barcelona venceu o Betis por 5 a 3 neste sábado, no Benito Villamarín, em duelo movimentado pela 15ª rodada da La Liga. Ferran Torres marcou três gols, enquanto Lamine Yamal e Bardghji completaram o placar para os catalães. Antony, ex-São Paulo, deixou o dele pelo lado anfitrião. O resultado consolida a fase ascendente do Barça, que chega à sexta vitória consecutiva e abre quatro pontos na liderança, chegando a 40, contra 36 do vice-líder Real Madrid, que ainda joga neste domingo contra o Celta de Vigo. O Betis, apesar da boa campanha, permanece em quinto lugar, com 24. O Betis começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos. Fornals finalizou na pequena área, a bola desviou em Balde e sobrou para Antony, que girou e marcou de pé direito. Mas a resposta do Barcelona foi imediata. Aos dez, Bardghji acionou Koundé, que cruzou para Ferran Torres empatar com desvio preciso. Dois minutos depois, Bardghji voltou ao protagonismo ao cruzar para Ferran acertar um voleio espetacular, virando a partida. O domínio catalão cresceu, e aos 30 o próprio Bardghji marcou com finalização colocada. Ferran ainda completou o hat-trick aos 39, após giro e chute que desviou na marcação. O segundo tempo manteve o ritmo forte. Aos 13, Lamine Yamal converteu pênalti, ampliando para 5 a 1. O Betis tentou reagir e diminuiu aos 39, quando Llorente completou desvio de Abde após escanteio. Aos 44, Cucho Hernández marcou de pênalti, colocando o Betis de volta no jogo, mas já era tarde. O Barcelona administrou os instantes finais e confirmou uma vitória importante para manter vantagem na liderança. Confira os jogos deste sábado: Villarreal 2 x 0 Getafe Alavés 1 x 0 Real Sociedad Betis 3 x 5 Barcelona Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Betis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48