Antônio Pizzonia, ex-piloto de Fórmula 1, é detido por agressão nos EUA Brasileiro teria cometido 'agressão de classe A' no Texas, mas não permaneceu preso e já fez publicações sociais O Liberal 12.01.26 20h32 O ex-piloto de Fórmula 1 Antônio Pizzonia foi detido nos Estados Unidos no último sábado, sob a acusação de agressão. O caso aconteceu no condado de Montgomery, Texas, e foi noticiado pelo portal policial Montgomery County Police Reporter. Acusação de 'agressão de classe A' Segundo o Montgomery County Police Reporter, a detenção do brasileiro se deu por "agressão de classe A". A legislação local tipifica esse crime como lesão corporal causada conscientemente ou por negligência. Esses casos são aplicados quando não há uso de armas ou ferimentos graves. A pena para tal delito pode envolver até um ano de prisão e multa de US$ 4 mil (equivalente a R$ 21,5 mil). Detenção durante evento esportivo Conforme o portal americano TMZ Sports, a agressão teria ocorrido enquanto Antônio Pizzonia acompanhava a primeira rodada do USA Winter Series. O evento acontecia no Speedsportz Racing Park, na cidade de New Caney. O filho do piloto, Antonio Pizzonia Neto, era um dos competidores da referida série de corridas. Pizzonia não permaneceu detido Apesar da detenção, Antônio Pizzonia não permaneceu preso. Na manhã desta segunda-feira, porém, o ex-piloto já havia feito publicações em redes sociais. Nas postagens, ele aparece em casa, acompanhado da filha. A defesa de Pizzonia não foi localizada até o momento da publicação para comentar o caso. Carreira na Fórmula 1 e Stock Car O brasileiro chegou à Fórmula 1 em 2003, competindo pela equipe Jaguar. Naquela temporada, Pizzonia não conquistou pontos e terminou o campeonato na 21ª posição. Em 2004 e 2005, ele defendeu a equipe Williams. No primeiro ano com a escuderia britânica, Pizzonia ficou em 15º, somando seis pontos. No segundo, foi 22º, com dois pontos. Entre 2007 e 2010, o piloto disputou a Stock Car.