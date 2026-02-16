Capa Jornal Amazônia
Anthony Edwards é o MVP do Jogo das Estrelas da NBA com vitória do time dos EUA sobre o Mundo

Estadão Conteúdo

Deu USA Stars na remodelada 75ª edição do Jogo das Estrelas da NBA. Pela primeira vez em novo formato, com quatro partidas de 12 minutos entre astros dos Estados Unidos (duas equipes) diante de craques do planeta, os locais acabaram levando a melhor e Anthony Edwards foi eleito o MVP.

Em uma edição desfalcada de nomes gigantes, casos de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo e o campeão Shai Gildeous-Alexander, o jogador do Minnesota Timberwolves e da seleção norte-americana acabou se destacando pelo conjunto da obra e superando o francês Victor Wenbanyama e o compatriota Kawhi Leonard. Edwards participou de três partidas e fechou a noite com 32 pontos, acertando 13 de seus 22 arremessos.

"(Esse prêmio) Significa muito. Eu amo Minnesota e sei que Minnesota me ama. Eu disse que não ia dar um Sho para eles, mas dei um show para eles", comemorou Edwards ao receber o troféu Bryant (homenagem ao falecido astro da NBA que foi eleito quatro vezes o melhor do Jogos das Estrelas) do comissário da NBA, Adam Silver.

"A gente não sabia que o jogo durava os 12 minutos completos", disse ele. "A gente achou que era quem chegasse primeiro aos 40 pontos. Eu acertei uma cesta de três pontos para chegar aos 40, e a gente achou que o jogo tinha acabado. O (De'Aaron) Fox voltou e acertou uma cesta de três, e eles ganharam. Eu fiquei meio nervoso, mas tá tudo bem", explicou Edwards sobre a derrota por 48 a 45 na terceira partida da noite, entre Times Listras e Mundo.

Foram quatro partidas de 12 minutos divididas em três times, sendo dois deles com atletas norte-americanos, além da equipe mundial com os estrangeiros da NBA. No primeiro deles, o Time Estrelas fez 37 a 35 no Mundo na prorrogação, após empate por 32. Depois, as Estrelas perderam de Listras por 42 a 40. Mundo voltou a ser derrotado, agora para Listras, por 48 a 45, mesmo com Wembanyama anotando 33 vezes. Na 'decisão', Estrelas fizeram 47 a 21 em Listras, de Jaylen Brown.

O Time Estrelas foi formado por atletas mais jovens dos EUA e teve Devin Booker, Scottie Barnes, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Jalen Duren, Jalen Johnson, Chet Holmgren e Tyrese Maxey.

Já o Time Listras, com os mais experientes, contou com LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Donovan Mitchell e De'Aaron Fox.

Por fim, o Time Mundo contou com Victor Wenbanyama, Jamal Murray, Paul Siakam, K arl-Anthony Towns, Luca Doncic, Nikola Jokic, Deni Avdija, Norman Powell e Alperen Sengun.

