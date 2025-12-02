Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Anthony Davis lidera virada dos Mavericks sobre Nuggets e Suns tiram embalo dos Lakers na NBA

Estadão Conteúdo

Em uma rodada que contou com a melhor marca de Anthony Davis nesta temporada regular da NBA, o Dallas Mavericks conseguiu uma importante vitória de virada sobre o Denver Nuggets na noite desta segunda-feira por 131 a 121 em partida realizada na Ball Arena.

O ala-pivô anotou 32 pontos e pegou 13 rebotes, sendo decisivo para a construção do resultado positivo. O jogador ficou de fora de 14 partidas antes de retornar contra os Lakers, na última sexta-feira. O duelo teve também como destaque Ryan Nembhard, com 28 pontos e dez assistências.

Em um confronto marcado por reviravoltas, o time da casa teve um início arrasador. O Denver chegou a abrir uma vantagem de 21 a 4 mas não sustentou o ritmo e, ao longo do jogo, permitiu a reação dos Mavericks.

Além do revés, os anfitriões sofreram um outro golpe. Jamal Murray deixou a quadra no terceiro quarto, com uma forte entorse no tornozelo direito, e pode desfalcar a equipe nos próximos compromissos.

O técnico do Denver Nuggets, David Adelman, se mostrou preocupado com a lesão (suspeita de rompimento dos ligamentos). "Com certeza foi um baque ficar sem o Murray no final da partida. Ele tem muita força na parte ofensiva. Vamos aguardar a avaliação que o departamento médico vai fazer", comentou o treinador.

Ainda pelo lado do Denver, quem brilhou foi Nikola Jokic. Ele obteve o 11º "triple-double" na temporada, fez 29 pontos, 20 rebotes e ainda pegou 13 assistências, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

O Los Angeles Lakers também entrou em quadra na noite desta segunda-feira (a rodada teve um total de nove jogos) e foi surpreendido dentro de casa, na Crypto.com Arena, ao ser derrotado pelo Phoenix Suns por 125 a 108. Os visitantes encerraram um sequência de sete vitórias seguidas dos anfitriões.

Dillon Brooks foi o melhor pontuador de sua equipe (33). No quarto final, Collin Gillespie adicionou 16 dos seus 28 pontos à franquia de Phoenix e minou qualquer tipo de reação dos Lakers.

Nem os 38 pontos de Luka Doncic foram capazes de evitar a derrota diante de sua torcida. Os Suns abriram uma boa vantagem no terceiro quarto e administraram a diferença para garantir a vitória longe de casa.

Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira na NBA

Detroit Pistons 99 x 98 Atlanta Hawks Indiana Pacers 119 x 135 Cleveland Cavaliers Washington Wizards 129 x 126 Milwaukee Bucks Brooklyn Nets 116 x 103 Charlotte Hornets Miami Heat 140 x 123 Los Angeles Clippers Orlando Magic 125 x 120 Chicago Bulls Denver Nuggets 121 x 131 Dallas Mavericks Utah Jazz 133 x 125 Houston Rockets Los Angeles Lakers 108 x 125 Phoenix Suns

Acompanhe as partidas da rodada desta terça-feira

Philadelphia 76ers x Washington Wizards Toronto Raptors x Portland Trail Blazers Boston Celtics x New York Knicks New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Dallas Mavericks

Denver Nuggets

Anthony Davis
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

02.12.25 15h13

mais esportes

Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana

Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil

02.12.25 12h25

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda