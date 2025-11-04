Capa Jornal Amazônia
Antetokounmpo dá vitória aos Bucks sobre os Pacers com cesta no estouro do cronômetro na NBA

O confronto marcou ainda o reencontro de Myles Turner com seu ex-clube

Estadão Conteúdo
fonte

Bucks contaram com excelente atuação do Giannis Antetokounmpo (Divulgação)

Em uma rodada com um total de nove jogos pela temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks superou o Indiana Pacers por 117 a 115, em Indianápolis, na noite desta segunda-feira, onde o pivô Giannis Antetokunmpo foi o nome da partida. Cestinha do confronto com 33 pontos, ele fez uma cesta de costas no estouro do cronômetro, determinando a vitória na arena do adversário. E não foi só isso. O pivô brigou intensamente em quadra e conseguiu 13 rebotes, conquistando o quinto "double-double" em seis partidas nesta temporada.

O lance capital do confronto aconteceu nos segundos finais. Ele fez o giro diante de uma dobra de marcação, se esquivou da tentativa de bloqueio de Isaiah Jackson e converteu a cesta que decretou o triunfo.

Com a pontaria calibrada, Antetokounmpo segue acumulando marcas que atestam a sua boa fase. Com a pontuação atingida neste duelo, ele completou a sua quinta partida com pelo menos 30 pontos assinalados nesta temporada.

O confronto marcou ainda o reencontro de Myles Turner com seu ex-clube. Apesar dos dez anos em que esteve a serviço dos Pacers, o jogador foi recebido com vaias na Arena. "Foi desanimador. Você dedica dez anos da sua vida, aceita cortes salariais e acontece isso. Mas tudo bem, eu aceito", disse o atleta.

Na classificação, os Bucks detém cinco vitórias em sete rodadas e figuram na terceira colocação do lado Leste, atrás do Philadelphia 76ers e Chicago Bulls. O Indiana, no entanto, precisa reagir. Com apenas uma vitória em sete desafios, a equipe está na 13ª colocação da mesma conferência.

JOKIC COMANDA VITÓRIA DOS NUGGETS O sérvio Nikola Jokic atingiu a sua melhor marca na temporada ao ser decisivo na vitória do Denver Nuggets sobre o Sacramento Kings por 130 a 124, na Ball Arena, na madrugada desta terça-feira. O pivô sérvio anotou 34 pontos e ainda deu 14 assistências em uma partida que esteve sob controle durante todo o tempo.

O resultado sustentou ainda a supremacia dos anfitriões sobre a franquia de Sacramento, já que este foi o sexto triunfo consecutivo dos Nuggets levando em conta também a temporada 2023/2024.

Com um início arrasador, Jokic marcou 15 pontos no primeiro quarto, quando os Nuggets chegaram a abrir 12 de vantagem no placar. Depois de descansar no banco de reservas, o astro ainda reservou energia para fazer a diferença no fim. Converteu uma bola tripla, executou duas bandejas e deu assistência para uma nova cesta de três da sua equipe.

O técnico David Adelman elogiou não só o seu desempenho, mas a atuação coletiva da equipe. "Mostramos um bom basquete e a vitória foi justa pelo que fizemos na quadra. Estão todos de parabéns", afirmou.

Na classificação, os Nuggets aparecem na quarta posição da Conferência Oeste com quatro vitórias em seis partidas. Já o Sacramento Kings precisa rapidamente esboçar uma reação para sair da 13ª e antepenúltima colocação do mesmo lado.

Em outro duelo da noite, o Los Angeles Lakers contou com o brilho de Deandre Ayton para desbancar o Portland Trail Blazers em sua casa e obter um importante resultado positivo. Ele fez 29 pontos, pegou dez rebotes e ainda deu três tocos na construção do placar de 123 a 115.

Em quadra, os Lakers tiveram de superar os desfalques de Luka Doncic (contusão na perna esquerda) e Austin Reaves (dores na virilha). Mesmo assim, a equipe obteve a quarta vitória consecutiva. O jogo, no entanto, teve um início preocupante e contou com uma bela reação na parte final.

Sob o apoio de sua torcida, os Blazers chegaram a liderar por 13 pontos no primeiro tempo. A virada, porém, aconteceu no terceiro quarto. No período final, os anfitriões colaram no placar (97 a 96), mas não tiveram intensidade para manter o ritmo e amargaram o tropeço dentro de casa.

Com seis vitórias em oito rodadas, os Lakers aparecem na terceira posição do Oeste, enquanto o Portland Trail Blazers figura no sétimo posto da mesma conferência e ainda sofre com a campanha irregular (quatro triunfos em sete jogos).

Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira Brooklyn Nets 109 x 125Minnesota Timberwolves Indiana Pacers115 x117 Milwaukee Bucks Boston Celtics 103 x 105 Utah Jazz New York Knicks 119 x 102 Washington Wizards Houston Rockets 110 x 102 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 106 x 114 Detroit Pistons Denver Nuggets 130 x 124 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 115 x 123 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 119 x 120 Miami Heat

Acompanhe as partidas desta terça-feira Toronto Raptors x Milwaukee Bucks Atlanta Hawks x Orlando Magic Chicago Bulls x Philadelphia 76ers New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets Golden State Pelicans x Phoenix Suns Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

basquete

NBA

Milwaukee Bucks

Indiana Pacers

Antetokounmpo
