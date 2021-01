Antes do Re-Pa, torcida do Paysandu invade treino e capitão garante: 'Vamos buscar o que é nosso'

A torcida do Paysandu compareceu no último treino antes do clássico contra o Remo, pelo quadrangular da Série C, domingo (10), a partir das 18h. Para o Papão, uma vitória vale o acesso à Série B. Daí o clima de decisão do dérbi paraense.

Torcedores ficaram em uma distância dos jogadores, para respeitar minimamente os protocolos de saúde. Não era ideia da diretoria liberar a entrada, contudo, o fato ocorreu.

Em uma imagem vazada por um perfil de torcedores, o zagueiro Micael garantiu: "Queremos todos com o mesmo espírito", disse, seguindo. "Vamos buscar o que é nosso. Esse clube merece a Série B", avaliou.

João Brigatti

Antes do treino, o treinador bicolor se posicionou sobre o clássico Re-Pa e pregou respeito e a busca pelo triunfo. "Esperamos um clássico muito disputado, sendo que as os times se respeitam demais", colocou. "Vamos organizar para que a gente possa, com todo respeito ao adversário, buscar a vitória e elevar o patamar desse clube".