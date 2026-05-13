Antes de encarar o Remo, São Paulo perde para o Juventude e é eliminado da Copa do Brasil O Remo recebe o São Paulo em Belém no dia 30 de maio, antes da parada para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 13.05.26 21h22 O São Paulo escreveu nesta quarta-feira mais um capítulo dramático de sua temporada. Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe tricolor teve uma atuação contestável, limitada por uma expulsão relâmpago de Ferreirinha, e se despediu na quinta fase da Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 1 para o Juventude. A vitória magra, por 1 a 0, no MorumBis, se aliou a um roteiro que se assemelha ao que houve em 2025 na mesma competição: eliminação para um time da Série B. Sem vencer há cinco partidas, o São Paulo vê crescer a pressão sobre Roger Machado apesar da fala recente do presidente Harry Massis Jr. sobre a falta de dinheiro impedir quaisquer trocas no clube. Antes da parada para a Copa do Mundo, o Tricolor Paulista encara o Fluminense no Rio de Janeiro, o Botafogo em São Paulo e, no fim deste mês, o Remo, em Belém. Os próximos confrontos da Copa do Brasil serão definidos por sorteio, sem data determinada. Não haverá divisão de potes, permitindo qualquer confronto nas oitavas de final. Os duelos de ida e volta vão acontecer na primeira semana de agosto. VEJA MAIS Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. O São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe tricolor vai ao Maracanã, às 19h, para medir forças com o Fluminense. O Juventude, por sua vez, tem compromisso na Série B. No domingo, às 16h, visita o Athletic, em São João del-Rei-MG. O Juventude se mostrou proativo desde os primeiros movimentos e começou a levar perigo ao gol são-paulino. A equipe do Morumbi mostrou dificuldade na criação de jogadas e foi inferior ao adversário durante a primeira etapa. Aos 35 minutos, veio uma notícia ruim para o torcedor do São Paulo. Luciano sentiu uma lesão na posterior da coxa, recebeu atendimento médico e voltou brevemente a campo. Mas foi feita a alteração. Em seu lugar, entrou Ferreirinha. A presença do atacante em campo também durou pouco. Em 30 segundos, ele acertou um golpe na nuca do zagueiro Rodrigo Sam e foi expulso por agressão. Na volta do intervalo, o Juventude se postou a fim de pressionar do São Paulo em busca do gol que levaria a disputa para os pênaltis. Alguns lances arrancaram suspiros do torcedor em Caxias do Sul, mas o time paulista mostrava boa organização tática defensiva. Até que aos 19 minutos, a pressão do Juventude surtiu efeito. Fábio Lima quase marcou em uma oportunidade clara, mas escorregou na finalização. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Gabriel Pinheiro cabeceou e colocou o Juventude à frente. A bola aérea virou a principal arma do time jaconeiro. Em cobrança de falta, Marcos Paulo subiu na segunda trave e desviou para marcar o segundo, aos 27. O placar desfavorável fez Roger Machado tirar o lateral Cédric e apostar no atacante André Silva. Dessa forma, o São Paulo iniciou uma sequência de ataques. A medida foi intensificada com o ingresso de Tapia na vaga de Danielzinho. A resposta tricolor veio com a mesma arma do time gaúcho. Na bola aérea, aos 39, Tapia cabeceou para descontar e reviver a indefinição no confronto. O alívio tricolor acabou em poucos minutos. No acréscimo, aos 49, Mandaca tentou de cabeça uma vez, Rafael fez ótima defesa, mas, no rebote, o jogador do Juventude anotou e colocou ponto final na partida. FICHA TÉCNICA JUVENTUDE 3 x 1 SÃO PAULO JUVENTUDE - Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima), Luan Martins (Alisson Safira), Lucas Mineiro, Raí Silva e Marcos Paulo (Luis Mandaca); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri. SÃO PAULO - Rafael; Cédric (André Silva), Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Tapia), Arthur e Cauly (Osorio); Luciano (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Roger Machado. GOLS - Gabriel Pinheiro, aos 19, Marcos Paulo, aos 27, Tapia, aos 39, Mandaca aos 49 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Enzo Díaz. CARTÃO VERMELHO - Ferreirinha. ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). PÚBLICO E RENDA - Indisponíveis. LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Juventude São Paulo FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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