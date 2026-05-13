Antes de encarar o Remo, São Paulo perde para o Juventude e é eliminado da Copa do Brasil

O São Paulo escreveu nesta quarta-feira mais um capítulo dramático de sua temporada. Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe tricolor teve uma atuação contestável, limitada por uma expulsão relâmpago de Ferreirinha, e se despediu na quinta fase da Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 1 para o Juventude.

A vitória magra, por 1 a 0, no MorumBis, se aliou a um roteiro que se assemelha ao que houve em 2025 na mesma competição: eliminação para um time da Série B. Sem vencer há cinco partidas, o São Paulo vê crescer a pressão sobre Roger Machado apesar da fala recente do presidente Harry Massis Jr. sobre a falta de dinheiro impedir quaisquer trocas no clube.

Antes da parada para a Copa do Mundo, o Tricolor Paulista encara o Fluminense no Rio de Janeiro, o Botafogo em São Paulo e, no fim deste mês, o Remo, em Belém.

Os próximos confrontos da Copa do Brasil serão definidos por sorteio, sem data determinada. Não haverá divisão de potes, permitindo qualquer confronto nas oitavas de final. Os duelos de ida e volta vão acontecer na primeira semana de agosto.

VEJA MAIS

O São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe tricolor vai ao Maracanã, às 19h, para medir forças com o Fluminense. O Juventude, por sua vez, tem compromisso na Série B. No domingo, às 16h, visita o Athletic, em São João del-Rei-MG.

O Juventude se mostrou proativo desde os primeiros movimentos e começou a levar perigo ao gol são-paulino. A equipe do Morumbi mostrou dificuldade na criação de jogadas e foi inferior ao adversário durante a primeira etapa.

Aos 35 minutos, veio uma notícia ruim para o torcedor do São Paulo. Luciano sentiu uma lesão na posterior da coxa, recebeu atendimento médico e voltou brevemente a campo. Mas foi feita a alteração.

Em seu lugar, entrou Ferreirinha. A presença do atacante em campo também durou pouco. Em 30 segundos, ele acertou um golpe na nuca do zagueiro Rodrigo Sam e foi expulso por agressão.

Na volta do intervalo, o Juventude se postou a fim de pressionar do São Paulo em busca do gol que levaria a disputa para os pênaltis. Alguns lances arrancaram suspiros do torcedor em Caxias do Sul, mas o time paulista mostrava boa organização tática defensiva.

Até que aos 19 minutos, a pressão do Juventude surtiu efeito. Fábio Lima quase marcou em uma oportunidade clara, mas escorregou na finalização. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Gabriel Pinheiro cabeceou e colocou o Juventude à frente.

A bola aérea virou a principal arma do time jaconeiro. Em cobrança de falta, Marcos Paulo subiu na segunda trave e desviou para marcar o segundo, aos 27.

O placar desfavorável fez Roger Machado tirar o lateral Cédric e apostar no atacante André Silva. Dessa forma, o São Paulo iniciou uma sequência de ataques. A medida foi intensificada com o ingresso de Tapia na vaga de Danielzinho.

A resposta tricolor veio com a mesma arma do time gaúcho. Na bola aérea, aos 39, Tapia cabeceou para descontar e reviver a indefinição no confronto.

O alívio tricolor acabou em poucos minutos. No acréscimo, aos 49, Mandaca tentou de cabeça uma vez, Rafael fez ótima defesa, mas, no rebote, o jogador do Juventude anotou e colocou ponto final na partida.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 x 1 SÃO PAULO

JUVENTUDE - Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima), Luan Martins (Alisson Safira), Lucas Mineiro, Raí Silva e Marcos Paulo (Luis Mandaca); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO - Rafael; Cédric (André Silva), Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Tapia), Arthur e Cauly (Osorio); Luciano (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Gabriel Pinheiro, aos 19, Marcos Paulo, aos 27, Tapia, aos 39, Mandaca aos 49 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Enzo Díaz.

CARTÃO VERMELHO - Ferreirinha.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO E RENDA - Indisponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).