Aníbal Moreno se torna vilão em momentos decisivos do Palmeiras na temporada Estadão Conteúdo 26.11.25 9h52 O volante Aníbal Moreno voltou a cometer erro capital que comprometeu o Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. Nesta terça-feira, o argentino fez pênalti em Carlos Vinícius que resultou no segundo gol do Grêmio na vitória por 3 a 2, em Porto Alegre, em jogo válido pela 35ª rodada. Com a derrota no Sul e o empate do Flamengo com o Atlético-MG por 1 a 1, em Belo Horizonte, os cariocas ampliaram a vantagem na liderança em um ponto (75 a 70 na tabela) e estão a um triunfo da taça. Mas esta não foi a primeira vez que Aníbal, que chegou ao clube paulista em 2023, falhou em momentos decisivos nesta temporada. No jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, o volante foi expulso depois de acertar uma cabeçada em José Martínez. Com um jogador a menos, o time de Abel Ferreira, que precisava de uma vitória por dois gols para avançar de fase, acabou sendo derrotado por 2 a 0 e deu adeus à competição. Na derrota da equipe palmeirense contra o Flamengo por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão, na chamada "final antecipada", o argentino errou na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do time rubro-negro. Por todos os erros cometidos em 2025, o jogador virou uma espécie de vilão da temporada do time alviverde. Além disso, pela sequência de falhas capitais, o Palmeiras já demonstra a intenção de ir atrás de outro volante para 2026. O objetivo do clube é buscar um jogador para esta posição para compor o elenco nas disputas do próximo ano. Apesar do histórico recente negativo, Abel Ferreira contará com Aníbal Moreno para a decisão da Libertadores, no próximo sábado, às 18h, quando o Palmeiras contra o Flamengo, no jogo mais importante da temporada. A partida será disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru.