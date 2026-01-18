Andreas Pereira evolui de contusão e faz trabalho com bola em treinamento do Palmeiras Estadão Conteúdo 18.01.26 17h42 O dia foi de trabalho na Academia de Futebol neste domingo. O Palmeiras se reapresentou um dia após derrotar o Mirassol pelo Campeonato Paulista e a novidade da atividade foi o meio-campista Andreas Pereira. O jogador, que sofreu um trauma no ombro esquerdo no clássico com o Santos, ficou fora do confronto de sábado. Neste domingo, ele cumpriu o cronograma no campo planejado pelo Núcleo de Saúde e apresentou uma grande melhora, dando esperanças de um retorno mais breve. A expectativa inicial é de que ele poderia ficar até um mês fora. Andreas vai continuar sendo monitorado pelo departamento médico e segue em tratamento intensivo. No campo, ele realizou um trabalho com bola e mostrou boa movimentação. No elenco de Abel Ferreira, os jogadores Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista continuam em processo de transição física e não participaram da atividade deste domingo. O Palmeiras volta ao trabalho nesta segunda-feira, quando o técnico Abel Ferreira vai fazer o último treino antes da partida de terça-feira, contra o Novorizontino, fora de casa. Com 100% de aproveitamento, a equipe contabiliza nove pontos em três no Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras treino Andreas Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará 18.01.26 17h17 futebol Presidente do Remo reclama das condições do gramado do Mangueirão O Leão Azul encara o Águia de Marabá neste domingo (18) no estádio, em duelo válido pela final da Supercopa Grão-Pará, e pretende mandar os jogos da Série A no local 18.01.26 16h21 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30