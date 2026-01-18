Andreas Pereira evolui de contusão e faz trabalho com bola em treinamento do Palmeiras

O dia foi de trabalho na Academia de Futebol neste domingo. O Palmeiras se reapresentou um dia após derrotar o Mirassol pelo Campeonato Paulista e a novidade da atividade foi o meio-campista Andreas Pereira.

O jogador, que sofreu um trauma no ombro esquerdo no clássico com o Santos, ficou fora do confronto de sábado. Neste domingo, ele cumpriu o cronograma no campo planejado pelo Núcleo de Saúde e apresentou uma grande melhora, dando esperanças de um retorno mais breve.

A expectativa inicial é de que ele poderia ficar até um mês fora. Andreas vai continuar sendo monitorado pelo departamento médico e segue em tratamento intensivo. No campo, ele realizou um trabalho com bola e mostrou boa movimentação.

No elenco de Abel Ferreira, os jogadores Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista continuam em processo de transição física e não participaram da atividade deste domingo.

O Palmeiras volta ao trabalho nesta segunda-feira, quando o técnico Abel Ferreira vai fazer o último treino antes da partida de terça-feira, contra o Novorizontino, fora de casa. Com 100% de aproveitamento, a equipe contabiliza nove pontos em três no Paulistão.