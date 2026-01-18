Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Andreas Pereira evolui de contusão e faz trabalho com bola em treinamento do Palmeiras

Estadão Conteúdo

O dia foi de trabalho na Academia de Futebol neste domingo. O Palmeiras se reapresentou um dia após derrotar o Mirassol pelo Campeonato Paulista e a novidade da atividade foi o meio-campista Andreas Pereira.

O jogador, que sofreu um trauma no ombro esquerdo no clássico com o Santos, ficou fora do confronto de sábado. Neste domingo, ele cumpriu o cronograma no campo planejado pelo Núcleo de Saúde e apresentou uma grande melhora, dando esperanças de um retorno mais breve.

A expectativa inicial é de que ele poderia ficar até um mês fora. Andreas vai continuar sendo monitorado pelo departamento médico e segue em tratamento intensivo. No campo, ele realizou um trabalho com bola e mostrou boa movimentação.

No elenco de Abel Ferreira, os jogadores Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista continuam em processo de transição física e não participaram da atividade deste domingo.

O Palmeiras volta ao trabalho nesta segunda-feira, quando o técnico Abel Ferreira vai fazer o último treino antes da partida de terça-feira, contra o Novorizontino, fora de casa. Com 100% de aproveitamento, a equipe contabiliza nove pontos em três no Paulistão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

treino

Andreas Pereira
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia

Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará

18.01.26 17h17

futebol

Presidente do Remo reclama das condições do gramado do Mangueirão

O Leão Azul encara o Águia de Marabá neste domingo (18) no estádio, em duelo válido pela final da Supercopa Grão-Pará, e pretende mandar os jogos da Série A no local

18.01.26 16h21

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

Futebol

Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C

Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

18.01.26 8h00

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 12h00

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda