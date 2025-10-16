Anderson Silva fará trilogia com Weidman em evento de boxe da Netflix

Anderson Silva e Chris Weidman, duelo que marcou o Ultimate Fighting Championship (UFC) na última década, terá uma trilogia neste ano. Desta vez, em vez do MMA, a luta ocorrerá no boxe, no card do evento promovido pela Netflix e que tem Jake Paul x Gervonta Davis como destaque. O combate será no dia 14 de novembro, no Kaseya Center, em Miami, na Flórida.

Este será o terceiro embate. Nos dois primeiros, ambos no UFC, Weidman saiu vitorioso e com o cinturão dos médios. Na primeira ocasião, em 2013, o Spider defendia a maior sequência de defesas de cinturão e vitórias consecutivas na organização, enquanto o americano tinha apenas nove lutas no seu cartel. Esse histórico do brasileiro, no entanto, não impediu que fosse nocauteado no segundo round e perdesse o título da categoria.

No mesmo ano, a revanche de Anderson Silva também teve mais um resultado negativo para o brasileiro. Novamente no segundo assalto, ao ter um chute bloqueado com o joelho, Anderson sofreu uma fratura na perna esquerda, lesão até então pouco vista no UFC.

A fratura fez com que ele ficasse mais de um ano afastado do octógono e, ao retornar, não conseguiu recuperar o cinturão. Também precisou lidar com afastamentos do MMA por doping e encerrou sua carreira na modalidade em 2020, sem ter mais uma revanche com Weidman.

No boxe, entretanto, o confronto entre os dois foi cogitado em algumas oportunidades. Em 2024, no primeiro Spaten Fight Night, o Spider chegou a afirmar que sua história com Weidman havia se encerrado, mas voltou atrás em sua posição nas negociações com a Most Valuable Promotions, empresa que promove o evento de Jake Paul.

Esta será a sexta luta de Anderson Silva no boxe desde 2021, quando deixou o UFC. Na modalidade, soma duas vitórias, contra Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz, um empate, em duelo de exibição com Chael Sonnen no Spaten Fight Night, e uma derrota, justamente para Jake Paul.