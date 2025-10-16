Anderson Silva fará trilogia com Weidman em evento de boxe da Netflix Estadão Conteúdo 16.10.25 16h23 Anderson Silva e Chris Weidman, duelo que marcou o Ultimate Fighting Championship (UFC) na última década, terá uma trilogia neste ano. Desta vez, em vez do MMA, a luta ocorrerá no boxe, no card do evento promovido pela Netflix e que tem Jake Paul x Gervonta Davis como destaque. O combate será no dia 14 de novembro, no Kaseya Center, em Miami, na Flórida. Este será o terceiro embate. Nos dois primeiros, ambos no UFC, Weidman saiu vitorioso e com o cinturão dos médios. Na primeira ocasião, em 2013, o Spider defendia a maior sequência de defesas de cinturão e vitórias consecutivas na organização, enquanto o americano tinha apenas nove lutas no seu cartel. Esse histórico do brasileiro, no entanto, não impediu que fosse nocauteado no segundo round e perdesse o título da categoria. No mesmo ano, a revanche de Anderson Silva também teve mais um resultado negativo para o brasileiro. Novamente no segundo assalto, ao ter um chute bloqueado com o joelho, Anderson sofreu uma fratura na perna esquerda, lesão até então pouco vista no UFC. A fratura fez com que ele ficasse mais de um ano afastado do octógono e, ao retornar, não conseguiu recuperar o cinturão. Também precisou lidar com afastamentos do MMA por doping e encerrou sua carreira na modalidade em 2020, sem ter mais uma revanche com Weidman. No boxe, entretanto, o confronto entre os dois foi cogitado em algumas oportunidades. Em 2024, no primeiro Spaten Fight Night, o Spider chegou a afirmar que sua história com Weidman havia se encerrado, mas voltou atrás em sua posição nas negociações com a Most Valuable Promotions, empresa que promove o evento de Jake Paul. Esta será a sexta luta de Anderson Silva no boxe desde 2021, quando deixou o UFC. Na modalidade, soma duas vitórias, contra Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz, um empate, em duelo de exibição com Chael Sonnen no Spaten Fight Night, e uma derrota, justamente para Jake Paul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe UFC Anderson Silva Chris Weidman trilogia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 Futebol Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. 16.10.25 15h59 série b Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa 16.10.25 15h07 Futebol Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso' Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira 16.10.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43