Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ancelotti só terá elenco completo no último treino da seleção antes do amistoso com a França

Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores do Zenit, que tiveram dificuldades para deixar a Rússia

Estadão Conteúdo

O técnico Carlo Ancelotti terá elenco completo, nesta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, no último treino da seleção brasileira antes do amistoso com a França, previsto para esta quinta-feira, em Boston. Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores do Zenit, que tiveram dificuldades para deixar a Rússia por causa da guerra com a Ucrânia, chegaram na concentração nesta terça-feira à noite.

Hugo Souza, Danilo, Kaiki, Wesley, Martinelli, Endrick, Vini Jr e Raphinha, que também não participaram do treino de segunda-feira, treinaram normalmente nesta terça, assim como Rayan, liberado para os exercícios, após controle de carga.

No treino desta quarta-feira, Ancelotti também deverá contar com o zagueiro Marquinhos, ausente de boa parte dos trabalhos de segunda e terça-feira nos Estados Unidos, após ser diagnosticado com um desgaste na parte posterior da coxa direita.

Depois do jogo com a França, a seleção retorna para Orlando, onde vai treinar até a terça-feira (dia 31) para o segundo amistoso desta Data Fifa contra a Croácia.

RIVALDO O ex-jogador, que mora em Orlando, esteve na concentração da seleção e aproveitou para rever Ancelotti, com quem trabalhou no Milan entre os anos de 2002 e 2003.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

amistoso

treino

França
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube

Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul

24.03.26 18h17

FUTEBOL

Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio

Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato

24.03.26 16h15

futebol

Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling

Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México

24.03.26 12h57

futebol

Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo

Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22)

24.03.26 11h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira

24.03.26 7h00

FUTEBOL

Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio

Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato

24.03.26 16h15

COPA NORTE

Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações

O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil

24.03.26 8h00

FUTEBOL

Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube

Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul

24.03.26 18h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda