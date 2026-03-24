Ancelotti só terá elenco completo no último treino da seleção antes do amistoso com a França Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores do Zenit, que tiveram dificuldades para deixar a Rússia Estadão Conteúdo 24.03.26 21h48 O técnico Carlo Ancelotti terá elenco completo, nesta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, no último treino da seleção brasileira antes do amistoso com a França, previsto para esta quinta-feira, em Boston. Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores do Zenit, que tiveram dificuldades para deixar a Rússia por causa da guerra com a Ucrânia, chegaram na concentração nesta terça-feira à noite. Hugo Souza, Danilo, Kaiki, Wesley, Martinelli, Endrick, Vini Jr e Raphinha, que também não participaram do treino de segunda-feira, treinaram normalmente nesta terça, assim como Rayan, liberado para os exercícios, após controle de carga. No treino desta quarta-feira, Ancelotti também deverá contar com o zagueiro Marquinhos, ausente de boa parte dos trabalhos de segunda e terça-feira nos Estados Unidos, após ser diagnosticado com um desgaste na parte posterior da coxa direita. Depois do jogo com a França, a seleção retorna para Orlando, onde vai treinar até a terça-feira (dia 31) para o segundo amistoso desta Data Fifa contra a Croácia. RIVALDO O ex-jogador, que mora em Orlando, esteve na concentração da seleção e aproveitou para rever Ancelotti, com quem trabalhou no Milan entre os anos de 2002 e 2003. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira amistoso treino França COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17