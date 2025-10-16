Ancelotti revela missão inusitada até a Copa de 2026: aprender o hino nacional brasileiro Estadão Conteúdo 16.10.25 11h47 Carlo Ancelotti cumpriu sua obrigação de classificar o Brasil à Copa do Mundo. Os próximos desafios são definir o grupo que levará para Canadá, estados Unidos e México e aprender a cantar o hino nacional. Essa missão inusitada foi revelada em entrevista ao site oficial da Fifa pelo treinador italiano. "Cantar com os jogadores." Encantado com o País e impressionado quando a seleção joga em estádios nacionais, Ancelotti exaltou o amor do brasileiro á equipe nacional e mostrou-se incomodado por não acompanhar o time na hora do hino. "A paixão que existe no país era algo que eu já conhecia, mas é uma paixão verdadeira, principalmente pela equipe nacional. Para qualquer jogador ou técnico que veste a camisa da seleção, ouvir o hino é algo muito especial", afirmou Ancelotti. "O que quero é aprender. Tenho um ano pela frente para conseguir cantar junto com os jogadores. Eu gostaria muito". Ancelotti tem lembranças não muito boas com o futebol brasileiro desde a Copa de 1970, quando acompanhou a final vencida por goleada da esquadra verde e amarela de Pelé. Em 1994, quando o Brasil também se sagrou campeão diante da Itália, ele era auxiliar de Arrigo Sacchi. "Minha primeira memória profissional do Brasil é de 1970, quando jogou a final contra a Itália. Eu tinha 11 anos e me lembro daquela partida que a seleção venceu de 4 a 1 com Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivellino. O Brasil tem uma grande história e, neste sentido, esses jogadores fantásticos, vamos dizer, fizeram a história do futebol mundial", disse. O comandante mostrou-se feliz com sua primeira aventura na América do Sul e, por enquanto, está encantado com o que vem acompanhando nos jogos oficiais ou mesmo amistoso. "A camisa da seleção é muito, muito amada pelas pessoas. Quando o Brasil joga, o país para. Todos estão concentrados na partida que o Brasil tem que disputar", avaliou, antes de falar sobre sua estada longe de casa. "Tudo tem ido bem até agora. Já estamos classificados, então temos o tempo necessário para nos prepararmos bem para a Copa do Mundo da Fifa. Estou gostando muito deste período. Viver no Rio é, como se diz em português, muito bonito", frisou. "Poder dirigir a seleção brasileira, a equipe mais importante da história e que ganhou mais Copas, é uma grande oportunidade. Ela surgiu e eu a abracei. Claro que também tenho de agradecer ao Real Madrid, que me deu a chance de aproveitar essa nova experiência." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti hino nacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 Carlos Ferreira Leão e a arrancada que não foi planejada 16.10.25 10h32 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49