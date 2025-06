Ancelotti não foi único técnico a não vencer 1º jogo na seleção; veja os últimos estreantes

A seleção brasileira ficou no empate em 0 a 0 com o Equador na quinta-feira, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Foi uma estreia discreta de Carlo Ancelotti, sem vitória. Mas o treinador não foi o único a ficar sem o triunfo numa primeira partida no comando da seleção.

Considerando os últimos três treinadores que passaram pela seleção, Ancelotti foi o único que não venceu na estreia. Antes dele, Dorival Júnior, em seu primeiro jogo pela seleção, derrotou a Inglaterra por 1 a 0, em amistoso em março de 2024.

Fernando Diniz, por sua vez, conseguiu uma grande goleada quando comandou o Brasil pela primeira vez. Pela primeira rodada da atual edição das Eliminatórias, a seleção atropelou a Bolívia por 5 a 1.

Antes de Diniz, porém, o técnico interino Ramon Menezes foi quem assumiu a equipe após a saída de Tite. E a estreia de Ramon não foi animadora: derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em amistoso em março de 2023.

Quem também não conseguiu vencer na estreia foi Luiz Felipe Scolari. Na realidade, na reestreia pela seleção, em amistoso em fevereiro de 2013. O Brasil, na ocasião, foi superado pela Inglaterra por 2 a 1.

Na primeira passagem pela seleção, Scolari, aliás, iniciou a trajetória com duas derrotas, em 2001: 1 a 0 para o Uruguai (pelas Eliminatórias) e 1 a 0 para o México (pela Copa América).

Confira as estreias dos últimos treinadores do Brasil:

Carlo Ancelotti - Equador 0 x 0 Brasil (05/06/2025) Dorival Júnior - Inglaterra 0 x 1 Brasil (23/03/2024) Fernando Diniz - Brasil 5 x 1 Bolívia (08/09/2023) Ramon Menezes - Marrocos 2 x 1 Brasil (25/03/2023) Tite - Equador 0 x 3 Brasil (01/09/2016) Dunga - Brasil 1 x 0 Colômbia (05/09/2014) Luiz Felipe Scolari - Inglaterra 2 x 1 Brasil (06/02/2013) Mano Menezes - Estados Unidos 0 x 2 Brasil (10/08/2010) Dunga - Noruega 1 x 1 Brasil (16/08/2006) Carlos Alberto Parreira - China 0 x 0 Brasil (12/02/2003) Luiz Felipe Scolari - Uruguai 1 x 0 Brasil (01/07/2001)