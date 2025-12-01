Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ancelotti não descarta Neymar na Copa de 2026, mas dá aviso: 'Tem que estar 100%'

"Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar", declarou Carlo Ancelotti

Estadão Conteúdo

O técnico Carlo Ancelotti falou sobre a possibilidade de convocar Neymar para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O comandante da seleção brasileira não descarta ter o jogador no Mundial.

No entanto, Ancelotti deu um aviso para o atleta do Santos. O jogador tem que estar em plenas condições físicas para ter chances de disputar a Copa do ano que vem.

"Ele tem que estar 100%. Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinicius (Junior). Se o Vinicius está 90%, vou chamar outro jogador que está 100%, porque é uma seleção que tem uma competência, sobretudo na frente, muito, muito alta. Na frente, temos muitos jogadores, muito bons", afirmou Carlo Ancelotti em entrevista ao programa "Esporte Record", da TV Record.

Neymar não foi convocado por Carlo Ancelotti desde que o italiano assumiu o comando da seleção brasileira. O atleta tem sofrido com lesões no Santos. Especulou-se até que Neymar não jogaria mais nessa temporada.

"Penso que é um grande talento. Teve a má sorte de ter lesões no nosso período. Ele não pôde se preparar para estar em uma boa condição física por conta das lesões que teve", disse Ancelotti, enfatizando a qualidade de Neymar.

"Está no mesmo nível dos outros, tendo em conta que Neymar já mostrou um talento extraordinário", complementou.

Nesta temporada de 2025, Neymar realizou 26 partidas, com oito gols marcados e quatro assistências distribuídas para os companheiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Ancelotti

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

02.12.25 15h13

mais esportes

Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana

Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil

02.12.25 12h25

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda