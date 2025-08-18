Capa Jornal Amazônia
Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira

Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia

O Liberal

O atacante Neymar e o goleiro Gabriel Brazão, jogadores do Santos, foram incluídos na pré-lista da seleção brasileira elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos finais das Eliminatórias Sul-Americanas. A pré-convocação foi divulgada nesta segunda-feira (18), e a lista definitiva será anunciada na próxima segunda-feira (25). O Brasil enfrentará Chile e Bolívia nos últimos compromissos do qualificatório para a Copa do Mundial.

A dupla santista agora aguarda a definição final do treinador italiano, que fará o anúncio oficial dos convocados com transmissão ao vivo. A inclusão dos atletas na relação preliminar ocorreu após avaliação técnica da comissão de Ancelotti.

O Brasil, que já garantiu classificação para o Mundial, receberá o Chile no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de setembro. Cinco dias depois, a seleção brasileira viajará para enfrentar a Bolívia, em 9 de setembro, encerrando sua participação nas Eliminatórias.

A comissão técnica de Ancelotti acompanhou de perto o desempenho de Neymar durante a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude no início de agosto. Na partida, o camisa 10 anotou dois gols e teve participação decisiva no resultado. Gabriel Brazão também chamou atenção com sua atuação no gol na mesma partida.

Para Neymar, a possível convocação representa um retorno à seleção após quase dois anos de ausência. Sua última partida com a camisa brasileira aconteceu em 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, quando sofreu grave lesão no joelho que o manteve afastado dos gramados por longo período.

No caso de Gabriel Brazão, se confirmada sua convocação, será a primeira oportunidade na seleção sob o comando de Ancelotti. O goleiro já havia sido chamado anteriormente em 2018, durante a gestão de Tite.

A definição final sobre a participação dos atletas santistas na seleção brasileira será conhecida apenas na próxima segunda-feira, quando Ancelotti anunciará oficialmente todos os convocados para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias.

