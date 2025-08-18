Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia O Liberal 18.08.25 22h33 O atacante Neymar e o goleiro Gabriel Brazão, jogadores do Santos, foram incluídos na pré-lista da seleção brasileira elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos finais das Eliminatórias Sul-Americanas. A pré-convocação foi divulgada nesta segunda-feira (18), e a lista definitiva será anunciada na próxima segunda-feira (25). O Brasil enfrentará Chile e Bolívia nos últimos compromissos do qualificatório para a Copa do Mundial. A dupla santista agora aguarda a definição final do treinador italiano, que fará o anúncio oficial dos convocados com transmissão ao vivo. A inclusão dos atletas na relação preliminar ocorreu após avaliação técnica da comissão de Ancelotti. O Brasil, que já garantiu classificação para o Mundial, receberá o Chile no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de setembro. Cinco dias depois, a seleção brasileira viajará para enfrentar a Bolívia, em 9 de setembro, encerrando sua participação nas Eliminatórias. A comissão técnica de Ancelotti acompanhou de perto o desempenho de Neymar durante a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude no início de agosto. Na partida, o camisa 10 anotou dois gols e teve participação decisiva no resultado. Gabriel Brazão também chamou atenção com sua atuação no gol na mesma partida. Para Neymar, a possível convocação representa um retorno à seleção após quase dois anos de ausência. Sua última partida com a camisa brasileira aconteceu em 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, quando sofreu grave lesão no joelho que o manteve afastado dos gramados por longo período. No caso de Gabriel Brazão, se confirmada sua convocação, será a primeira oportunidade na seleção sob o comando de Ancelotti. O goleiro já havia sido chamado anteriormente em 2018, durante a gestão de Tite. A definição final sobre a participação dos atletas santistas na seleção brasileira será conhecida apenas na próxima segunda-feira, quando Ancelotti anunciará oficialmente todos os convocados para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00