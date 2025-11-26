Ancelotti faz balanço de trabalho na seleção e diz: 'A vida do treinador no Brasil é difícil' Estadão Conteúdo 26.11.25 12h28 O técnico Carlo Ancelotti falou na abertura da segunda edição do Summit Academy, evento da CBF realizado nesta quarta-feira, 26, no hotel Renaissance, em São Paulo. O comandante da seleção brasileira fez um balanço dos seus seis meses no cargo e a experiência de trabalhar no País. "A vida do treinador no Brasil não é simples. É muito complicada. A exigência é muito alta, mas creio que tem de ser assim. O estresse pode ser uma coisa positiva. Eu sei que vou sofrer pressão para ganhar a Copa do Mundo", disse Ancelotti, cada vez mais habituado com a língua portuguesa. Em seu discurso, Ancelotti voltou a destacar a necessidade de um jogo coletivo de excelência para ser campeão e fez comparações com times históricos. "O talento só não ganha. O futebol de hoje não é dos anos 2000 ou 1980. Pelé poderia ganhar o Mundial com Tostão e Rivelino. Maradona poderia ganhar o Mundial só, depois Romário e Bebeto ganharam o Mundial porque tinha solidez defensiva atrás. Nosso trabalho é sustentar o talento com o que podemos fazer. Ter seriedade e competência em todas as estruturas, melhorar a preparação física e aspecto mental", afirmou. "Não se ganha sem talento, mas também quero convocar jogadores que queiram ganhar com a seleção brasileira", destacou o treinador. XAUD REFORÇA IMPLEMENTAÇÃO DE IMPEDIMENTO SEMIAUTOMÁTICO Antes de Ancelotti, o presidente da CBF, Samir Xaud, tomou a palavra e exaltou o trabalho do treinador à frente da seleção, assim como a própria gestão. "Carlo criou um novo ambiente na seleção, pavimentando a luta para o hexacampeonato. Nossa gestão também criou um novo ambiente e mexeu com questões que estavam enraizadas no futebol brasileiro", iniciou. Ex-aluno da CBF Academy, o presidente confirmou uma informação que havia sido aventada anteriormente: a implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro no próximo ano. "São mudanças que refletem o novo momento do futebol mundial e também vamos profissionalizar a arbitragem, olhando cada vez mais para a tecnologia. Em 2026, o impedimento semiautomático vai estrear no futebol brasileiro", adiantou o dirigente. "Anteontem também lançamos o novo calendário do futebol feminino, com novas cotas e garantindo até que jogadoras lactantes possam viajar com seus filhos. Era preciso deixar a casa em ordem para a Copa de 2027. Até porque tenho certeza que vamos brigar pelo título", completou Xaud. O evento começou com aproximadamente 40 minutos além do previsto por causa do atraso do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele foi o primeiro a discursar e demonstrou apoio à realização do evento da CBF na capital paulista. Nunes desejou "sorte" para Carlo Ancelotti. "Na Europa não tem a qualidade de jogadores que temos, mas lá eles também não têm as dívidas dos times daqui. Temos uma enorme capacidade de produção e a CBF Academy vai fazer a gente ter uma geração de riqueza enorme. Temos de tudo para ser melhor, mas a gestão faz toda a diferença e a Prefeitura vai dar todo o apoio possível", discursou o prefeito. 