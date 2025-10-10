Ancelotti elogia jogo 'completo', celebra quarteto flutuante, mas avisa: 'Teremos variações'

Após quatro jogos discretos nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira finalmente encantou os torcedores. A goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, classificada para a Copa do Mundo de 2026, animou os bastidores da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que celebrou o desempenho coletivo e destacou o talento individual do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Vini Jr., Estêvão e Matheus Cunha.

'Mostramos qualidades em todos os aspectos', diz técnico

“Foi uma partida completa da equipe, jogamos muito bem com bola e sem bola. O compromisso foi muito bom. Mudamos ao longo do jogo e mantivemos a qualidade”, destacou o treinador. “Hoje começou nossa trajetória para a Copa do Mundo e jogamos bem. Eu gostei porque a equipe mostrou muitas qualidades.”

Sem centroavante fixo, mas com muitas opções

A ausência de um centroavante tradicional chamou a atenção. A formação ofensiva flutuante teve destaque, mas Ancelotti evitou cravar que esse será o modelo fixo da seleção. “Depende muito de como serão os jogos e dos adversários. Precisamos de controle desde a saída de trás. Matheus Cunha ajuda muito nisso, não tem posição fixa. Mas teremos variações. Igor Jesus tem outra característica, assim como Richarlison”, afirmou.

O técnico também fez questão de valorizar os jogadores lesionados ou ainda não utilizados. Raphinha, Richarlison, Igor Jesus e João Pedro são nomes citados como parte do planejamento ofensivo para os próximos jogos.

Compromisso coletivo acima de tudo

Apesar da atuação convincente, Ancelotti reforçou que o desempenho contra a Coreia do Sul não será padrão em todos os jogos. A seleção brasileira ainda enfrentará o Japão, em Tóquio, na próxima terça-feira (14), além de amistosos contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris, em novembro.

“Creio que hoje a equipe mostrou que pode jogar nesse nível, com intensidade, qualidade, compromisso. Mas o principal é o compromisso coletivo. A equipe tem muitas possibilidades, e o importante é que hoje houve esse compromisso dos jogadores. A seleção tem a qualidade que precisa”, concluiu.