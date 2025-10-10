Ancelotti elogia jogo 'completo', celebra quarteto flutuante, mas avisa: 'Teremos variações' Técnico celebra atuação contra a Coreia do Sul nas Eliminatórias, mas reforça que seleção ainda terá variações táticas até a Copa de 2026 Estadão Conteúdo 10.10.25 11h32 Após quatro jogos discretos nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira finalmente encantou os torcedores. A goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, classificada para a Copa do Mundo de 2026, animou os bastidores da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que celebrou o desempenho coletivo e destacou o talento individual do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Vini Jr., Estêvão e Matheus Cunha. 'Mostramos qualidades em todos os aspectos', diz técnico “Foi uma partida completa da equipe, jogamos muito bem com bola e sem bola. O compromisso foi muito bom. Mudamos ao longo do jogo e mantivemos a qualidade”, destacou o treinador. “Hoje começou nossa trajetória para a Copa do Mundo e jogamos bem. Eu gostei porque a equipe mostrou muitas qualidades.” Sem centroavante fixo, mas com muitas opções A ausência de um centroavante tradicional chamou a atenção. A formação ofensiva flutuante teve destaque, mas Ancelotti evitou cravar que esse será o modelo fixo da seleção. “Depende muito de como serão os jogos e dos adversários. Precisamos de controle desde a saída de trás. Matheus Cunha ajuda muito nisso, não tem posição fixa. Mas teremos variações. Igor Jesus tem outra característica, assim como Richarlison”, afirmou. O técnico também fez questão de valorizar os jogadores lesionados ou ainda não utilizados. Raphinha, Richarlison, Igor Jesus e João Pedro são nomes citados como parte do planejamento ofensivo para os próximos jogos. Compromisso coletivo acima de tudo Apesar da atuação convincente, Ancelotti reforçou que o desempenho contra a Coreia do Sul não será padrão em todos os jogos. A seleção brasileira ainda enfrentará o Japão, em Tóquio, na próxima terça-feira (14), além de amistosos contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris, em novembro. “Creio que hoje a equipe mostrou que pode jogar nesse nível, com intensidade, qualidade, compromisso. Mas o principal é o compromisso coletivo. A equipe tem muitas possibilidades, e o importante é que hoje houve esse compromisso dos jogadores. A seleção tem a qualidade que precisa”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 Futebol Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. 10.10.25 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00