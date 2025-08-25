Ancelotti define lista da Seleção para últimos jogos das Eliminatórias; veja convocados A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9 de setembro. Iury Costa 25.08.25 16h07 O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez nesta segunda-feira a convocação para os dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada pelo técnico italiano enfrentará o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e a Bolívia no dia 9 de setembro em El Alto. Nessa convocação, chama a atenção a falta de alguns jogadores chave na seleção como os atacantes Vinicius Junior, Rodrygo e Endrick, do Real Madrid. Além de Neymar, que está tratando um edema na coxa. Uma novidade é o retorno do meia Lucas Paquetá, que volta a ser convocado após ser inocentado de uma acusação por envolvimento em esquemas de apostas. Veja os convocados: Goleiros Alisson Bento Hugo Souza Laterais Wesley Vanderson Alex Sandro Caio Henrique Douglas Santos Zagueiros G. Magalhães Marquinhos Alexsandro Fabrício Bruno Meias Andrey Santos Bruno Guimarães Casemiro Joelinton Lucas Paquetá Atacantes Estêvão G. Martinelli Kaio Jorge Luiz Henrique Matheus Cunha Raphinha Richarlison João Pedro *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileira convocação cbf copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00