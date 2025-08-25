Ancelotti define lista da Seleção para últimos jogos das Eliminatórias; veja convocados

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez nesta segunda-feira a convocação para os dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada pelo técnico italiano enfrentará o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e a Bolívia no dia 9 de setembro em El Alto.

Nessa convocação, chama a atenção a falta de alguns jogadores chave na seleção como os atacantes Vinicius Junior, Rodrygo e Endrick, do Real Madrid. Além de Neymar, que está tratando um edema na coxa.

Uma novidade é o retorno do meia Lucas Paquetá, que volta a ser convocado após ser inocentado de uma acusação por envolvimento em esquemas de apostas.

Veja os convocados:

Goleiros

Alisson

Bento

Hugo Souza

Laterais

Wesley

Vanderson

Alex Sandro

Caio Henrique

Douglas Santos

Zagueiros

G. Magalhães

Marquinhos

Alexsandro

Fabrício Bruno

Meias

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Joelinton

Lucas Paquetá

Atacantes

Estêvão

G. Martinelli

Kaio Jorge

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Raphinha

Richarlison

João Pedro

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)