Ancelotti define lista da Seleção para últimos jogos das Eliminatórias; veja convocados

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9 de setembro.

Iury Costa

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez nesta segunda-feira a convocação para os dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada pelo técnico italiano enfrentará o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e a Bolívia no dia 9 de setembro em El Alto.

Nessa convocação, chama a atenção a falta de alguns jogadores chave na seleção como os atacantes Vinicius Junior, Rodrygo e Endrick, do Real Madrid. Além de Neymar, que está tratando um edema na coxa.

Uma novidade é o retorno do meia Lucas Paquetá, que volta a ser convocado após ser inocentado de uma acusação por envolvimento em esquemas de apostas.

Veja os convocados:

Goleiros

  • Alisson
  • Bento
  • Hugo Souza

Laterais

  • Wesley
  • Vanderson
  • Alex Sandro
  • Caio Henrique
  • Douglas Santos

Zagueiros

  • G. Magalhães
  • Marquinhos
  • Alexsandro
  • Fabrício Bruno

Meias

  • Andrey Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Joelinton
  • Lucas Paquetá

Atacantes

  • Estêvão
  • G. Martinelli
  • Kaio Jorge
  • Luiz Henrique
  • Matheus Cunha
  • Raphinha
  • Richarlison
  • João Pedro

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

Palavras-chave

seleção brasileira

convocação

cbf

copa do mundo 2026
.
